【本日焦點】入境卡標示「中國台灣」南韓外交部發聲／「年薪300萬下班只能吃超商」工程師感歎／「案場大唱空城計」專家揭房市現況

您今天順利嗎？南韓入境卡標示「中國（台灣）」惹議，我方要求修正，南韓外交部首度表態，重申「基本立場」。買了房卻喊後悔，由於通勤不便和生活機能停滯，讓高薪工程師也因「落差感」而痛苦指數飆高。年底建商推案腳步加速，買氣燈號仍維持衰退的黃藍燈，多數案場顯示交投清淡的困境。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。

發言人首次在記者會上明確表態，指出「未來會持續增進南韓與台灣實質合作」，針對入境卡爭議，會基於此立場處理。當局相關人士稱鬆口，會密切關注相關訊息，考量檢討...詳全文

南韓外交部重申，增進韓台間非官方合作的基本立場不變。（示意圖／Getty Images)

網友點名全台「三大重劃區」落差感最大。台南LM特區街道整齊、建築新穎，但商業機能極度匱乏，也有人後悔在高雄橋頭新市鎮買房，「夾娃娃機店依然開得比超商快」...詳全文

需求面毫無起色，具備品牌、地段優勢的建案仍然危機入市。11月預售案量攀揚至800多億元，但購買新成屋得面對貸款不易的壓力，價碼又偏高，開案量與預售案兩樣情...詳全文

柯文哲涉貪遭起訴，請求高等法院撤銷北院裁定，准予言詞辯論及裁判宣示錄音、錄影「即時公開播送」，威京集團沈慶京，會計師端木正也跟進，同案另8名被告則捨棄抗告...詳全文

熱水器安裝於陽台，疑因未保持通風，聯合大學租屋學生凌晨集體頭暈，甚至昏倒，所幸緊急高壓氧治療後狀況穩定，校方要求房東提升熱水器安全性，並安排轉住校內宿舍...詳全文

觀光署推出新方案，包含平日住宿一晚補助800元，連續下榻再加1200元，每人限用兩晚，最高可補助2000元，須先登錄並抽籤。壽星當月出遊還可抽1200元住宿金，可搭配平日住宿補助使用。購買Taiwan PASS使用大眾運輸，平日可享最低四折優惠，還有加碼住宿補貼，兩大優惠各限量兩萬組，企業員工旅遊跨夜行程，最高也可省下2萬元...詳全文

交通部2026年將推出一連串國旅補助優惠。（示意圖／Getty Images）

你覺得很雷卻受到熱愛的東西是什麼？最多網友列出各自的NG食物，不少人稱無法接受肉桂，「不喜歡那個味道」、「嘗試過很多次還是沒辦法」，還有人指出髒髒包、火鍋的芋頭、香菜、九層塔等。穿搭方面，有網友直言看不懂「街上的瑜伽褲」、「穿拖鞋還穿襪子」，討厭人擠人的網友則直呼新北耶誕城、跨年101煙火讓人覺得莫名其妙...詳全文

