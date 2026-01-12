【本日焦點】全台掀「土方之亂」延燒金融機構／史上最高！銀樓黃金價格首破萬八／林昀儒封王 陸媒：敲響中國桌球警鐘

你今天好嗎？土方清運新制上路，要求所有相關砂石車加裝GPS定位系統，使用電子聯單追蹤流向。建商透露許多原定開工的建案瞬間卡關，連「第一鏟」都動不了。黃金價格再創歷史新高，國內銀樓牌告價每錢突破18220元，若民眾多年前在每錢1100元的時候買金條，放到現在已增值16倍之多。愛去日本要注意！當地蜱蟲病確診數創下新高，範圍更有擴散的跡象。確診蜱蟲病身體會出現什麼症狀？該如何預防？一起關注本日新聞。

營建剩餘土石方清運車輛新制上路，有銀行業者接獲反映，因土方無法去化，建案即使取得建照仍無法動工，盼在不動產授信上，適用央行的除外條款...詳全文

廣告 廣告

針對近期土石方管理新制，引發土石業者停止收土，業者表示目前全台各地都出現停工，公共工程幾乎無法發包。（圖／中央社）

中東局勢升溫，避險資金大舉湧入黃金市場，國際金價一度衝上每盎司4610美元的天價，國內銀樓牌告價每錢突破18220元，也創下新高...詳全文

WTT杜哈冠軍賽4：0完封南韓張禹珍，陸媒專文指出，林昀儒吸取大陸的桌球技術獲得進步，反觀自家球員未能有相同的成長，須正視人才銜接的問題...詳全文

由於中央政府總預算卡關，TPASS恐面臨斷炊，4縣市地方政府交通首長齊聚開會，將用自己的預算先做支應，估計可維持到5月底、6月初...詳全文

網友透露越南移工友人前往鬼塚虎專櫃試鞋時，遭店員以不禮貌語氣回應「那很貴」，並多次忽視需求，在網路上引爆輿論...詳全文

官方最新統計，2025年累計通報病例已達191例，疫情不僅在西日本持續擴大，近來更首度擴散至北海道與關東地區的神奈川縣，正逐步向全國蔓延。「發熱伴血小板減少症候群」主要透過帶原蜱蟲叮咬傳播，患者初期可能出現發燒、倦怠症狀，若病情惡化，恐讓血小板急速下降，最終導致死亡...詳全文

專家提醒，無論從事農作或戶外活動，應盡量穿著長袖、長褲並使用防蟲用品，降低被叮咬風險。(示意圖／Getty Images）

伊朗通膨飆升、民生問題不斷，自去年12月28日爆發示威潮以來，抗議行動已蔓延至全國上百座城市。第二大城馬什哈德充滿蒙面抗議的民眾，街道上多處甚至出現火勢，首都德黑蘭也有大批民眾走上街頭。當局大規模封鎖網路不讓資訊外流，但根據人權團體統計，已有逾一萬人遭到逮捕，伊朗政府甚至警告美國別介入，否則將把美軍基地列為反擊目標...詳全文

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。