【本日焦點】共機雷達照射日戰機掀波 美國表態／「戰爭時本島仍可上班課」惹議 苗博雅反擊／恐讓農藥滲入果肉 醫揭藍莓錯誤洗法

日本防衛省強烈抗議，共機日前對自衛隊F-15做出危險舉動，北京反控日方不實指控，美國國務院對此出聲，力挺日本、譴責中國。北市議員苗博雅稱「若金門開戰，台灣仍可繼續上班、上學」，挨轟低估戰爭，她直斥這是典型認知戰，強調「民防不是要大家上戰場」。清洗藍莓須知，醫師示警，不宜用鹽水、小蘇打長時間浸泡，否則恐把農藥吃下肚。

中日關係緊繃之際，解放軍殲-15的舉措被視為威脅、預示潛在攻擊。美國國務院直言，中國的行動不利於區域和平與穩定，並強調美日同盟比以往更緊密...詳全文

解放軍殲-15戰鬥機用雷達照射日本自衛隊F-15戰機，美國發聲挺日本。（示意圖／Getty Editorial）

「社會如常運作，需要不分男女共同投入，維繫在危機發生時候的社區秩序。」苗博雅以俄烏戰爭為例，提出建立社會韌性，遭藍營批評講風涼話，她疑惑稱 「我哪一句話是在鼓吹戰爭」...詳全文

藍莓兼具抗氧化、抗發炎與代謝等多重益處，被視為「超級水果」，醫師呼籲，食用前以流動清水沖洗30至60秒，同時以手指輕輕搓動...詳全文

新北62歲退休校長日前與六名山友攀登玉山，途中獨留原地休息，後續沒跟上，失聯四天後已成遺體，當時同行的蔡姓領隊繼續前行，遭質疑錯失救援時機...詳全文

附近工地砂石車頻繁進出，義交指揮時背對砂石車，遭撞擊傷重不治，肇事顏姓駕駛酒測值為零，全案依過失傷害致死罪偵辦...詳全文

生廚餘就是「堆肥廚餘」，亦即不適合養豬的廚餘，包含果皮、蔬菜、水果、植物殘渣等六大類，熟廚餘便是大家熟知的「養豬廚餘」，例如米食、肉類、豆類、零食、罐頭食品、粉狀等八類，要注意帶骨的肉類、魚刺可能造成豬隻吞嚥困難，嚴禁丟在熟廚餘回收桶。行政院已拍板，2027年起全面禁止廚餘養豬...詳全文

廚餘可分為生廚餘與熟廚餘兩種。（示意圖／Getty Images）

少油、少鹽、少調味，網友不解「健康餐盒」為何賣價更高，發文詢問。不少人直言，因為調味少，更需要重視食材品質，成本自然更高，「不然很容易吃出來不新鮮、有怪味」、「菜的品種有差」，另有人指出，若食物解凍或冷凍設備不夠好，雞肉水煮會不好吃...詳全文

