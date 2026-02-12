【本日焦點】前朝官員怒批卓「接受新核能」政院重申原則／老婦殺死重障兒遭判刑 賴總統批示特赦／每人可領500元 運動幣抽籤結果公布

你今天好嗎？卓榮泰喊話將接受新式核能技術，引發議論，蔡政府時期官員楊長鎮表示「感到被羞辱」，行政院發聲，強調會秉持三大原則。112年發生的八旬婦人殺死重障兒案件，婦人遭判刑2年6月，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，行使上任後首次特赦權。過年「馬上」就要到來，你的吉祥話準備好了嗎？本文整理眾多馬年相關祝福詞，連英文版本都有。一起關注本日新聞。

卓揆表示將全面接受新式核能技術，曾參與反核運動數十年，前客委會主委楊長鎮質疑為何「輕鬆轉向」？政院表示，政府是採取開放態度...詳全文

核三廠2號機2025年5月停機，核電存廢仍是社會討論焦點，圖為已除役的核三廠建物。（圖／中央社資料照）

賴總統上任後首次行使特赦權，總統府表示此案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境...詳全文

中籤民眾自3月1日上午10時起可進入系統領用運動幣，抵用期限至今年12月31日晚上12時截止，逾期失效。運動、看比賽以及添裝備等相關店家都可以抵用...詳全文

當時多名立委互控傷害，北檢偵結依傷害等罪起訴立委謝龍介、廖偉翔、林淑芬等十人。檢察官認為，蓄意的肢體動作，顯然是與行使職權無關的行為...詳全文

專家認為每次洗髮要洗兩遍，第一遍先將油脂與造型品這類脂溶性的污垢洗掉，此時不可用力搓洗頭皮。第二遍洗髮則是要邊按摩邊清洗...詳全文

新年將至，無論是走春拜年、祝福親朋好友，或是拜訪客戶，多少都會用到幾句應景的馬年祝福語。本文整理關於馬年的成語、春聯對句以及創意十足的諧音哏祝福語，甚至是英文版也有。另外針對長輩、平輩、晚輩、生意夥伴等不同對象，也提供相對應的吉祥話...詳全文

馬年吉祥話既應景又心意滿滿，說得好還能讓人倍感祝福、會心一笑，各位準備好了嗎？（示意圖／Getty Images）

萊格雷德奪下銅牌後竟然在受訪時自爆3個月前出軌，期望能與舊愛破鏡重圓，掀起議論。有部分運動員認為，這是奧運殿堂，一言一行都被放大檢視，不該把私事搬上台面。據悉，媒體事後找到前女友，她痛苦表示「即使對方在全球媒體前示愛，也很難原諒不忠的行為」...詳全文

