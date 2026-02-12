【本日焦點】前朝官員怒批卓「接受新核能」政院重申原則／老婦殺死重障兒遭判刑 賴總統批示特赦／每人可領500元 運動幣抽籤結果公布
你今天好嗎？卓榮泰喊話將接受新式核能技術，引發議論，蔡政府時期官員楊長鎮表示「感到被羞辱」，行政院發聲，強調會秉持三大原則。112年發生的八旬婦人殺死重障兒案件，婦人遭判刑2年6月，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，行使上任後首次特赦權。過年「馬上」就要到來，你的吉祥話準備好了嗎？本文整理眾多馬年相關祝福詞，連英文版本都有。一起關注本日新聞。
1.前朝官員怒批卓「接受新核能」政院重申原則
卓揆表示將全面接受新式核能技術，曾參與反核運動數十年，前客委會主委楊長鎮質疑為何「輕鬆轉向」？政院表示，政府是採取開放態度...詳全文
2.老婦殺死重障兒遭判刑 賴總統批示特赦
賴總統上任後首次行使特赦權，總統府表示此案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境...詳全文
3.每人可領500元 運動幣抽籤結果公布
中籤民眾自3月1日上午10時起可進入系統領用運動幣，抵用期限至今年12月31日晚上12時截止，逾期失效。運動、看比賽以及添裝備等相關店家都可以抵用...詳全文
4.立院審法案多次爆肢體衝突 10立委遭起訴
當時多名立委互控傷害，北檢偵結依傷害等罪起訴立委謝龍介、廖偉翔、林淑芬等十人。檢察官認為，蓄意的肢體動作，顯然是與行使職權無關的行為...詳全文
5.洗頭錯誤加速長白髮 日專家揭正確步驟
專家認為每次洗髮要洗兩遍，第一遍先將油脂與造型品這類脂溶性的污垢洗掉，此時不可用力搓洗頭皮。第二遍洗髮則是要邊按摩邊清洗...詳全文
各種場合、對象都幫你打包好 馬年吉祥話、創意諧音哏一次看
新年將至，無論是走春拜年、祝福親朋好友，或是拜訪客戶，多少都會用到幾句應景的馬年祝福語。本文整理關於馬年的成語、春聯對句以及創意十足的諧音哏祝福語，甚至是英文版也有。另外針對長輩、平輩、晚輩、生意夥伴等不同對象，也提供相對應的吉祥話...詳全文
挪威選手冬奧奪牌後自爆出軌 受訪淚求前女友復合掀熱議
萊格雷德奪下銅牌後竟然在受訪時自爆3個月前出軌，期望能與舊愛破鏡重圓，掀起議論。有部分運動員認為，這是奧運殿堂，一言一行都被放大檢視，不該把私事搬上台面。據悉，媒體事後找到前女友，她痛苦表示「即使對方在全球媒體前示愛，也很難原諒不忠的行為」...詳全文
謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。
Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。
其他人也在看
前閣員質疑新核能「輕鬆轉向」？政院：先達到核安有保障、核廢有去處之後 再進行社會討論共識
行政院長卓榮泰日前公開表示，將全面接受新式核能技術，但參與反核運動數十年的前客委會主委楊長鎮質疑為何「輕鬆轉向」，是否核廢料有去處？行政院發言人李慧芝今天（2/12）表示，對於現在全球都正在研發的先進新式核能技術，政府是採取開放的態度可以來接觸瞭解，但不論是新式的核能或是傳統的核能，都秉持三個原則，核安有保障、核廢有去處，還有社會要有高度共識，來做審慎的評估。而且，「核安有保障」跟「核廢有去處」這兩大原則步驟成熟之後，「才會有接下來的社會討論與社會共識的部分。」
八旬老婦殺死重障兒遭判刑 賴清德批示特赦 免除發監執行
總統賴清德今天依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行。這是賴總統上任後首次行使特赦權。總統府說，林劉龍子長年照料極重度身心障礙之子，承擔照護責任逾50年，在面臨年老力衰無力照料的高壓處境下，最終釀成無可挽回的家庭悲劇，賴總統審酌法律要件與犯罪動機後，認為此案屬長期照顧重擔下的悲劇，情堪憫恕，決定以「免刑不免罪」的特赦方式，以回應個案人道處境，彰顯政府對司法困境的補位機制。
台美貿易協定拍板 國民黨：15％不是勝利而是沉重代價
針對賴政府公布台美貿易協定相關內容，國民黨今日回應表示，這次協定表面上談的是關稅，但實際上牽動的是攸關食安民生以及勞工權益的問題，國民黨將會在國會啟動嚴格的監督機制，嚴格把關相關法規與執行細節，確保國人餐桌安全與孩子校園飲食健康不被犧牲，堅決保障受台美貿易協定衝擊重創而失業的勞工權益，該黨認為，食安
卓揆喊接受「新核能」 前核四廠長傻眼：那是什麼？
行政院長卓榮泰10日表示，政府將在「核安、核廢、社會共識」三大原則下，全面接受全世界新式核能技術，此番言論被外界質疑民進黨「非核家園」立場鬆動。對此，核四前廠長王伯輝也質疑，什麼是「新核能」？而「舊核能」又是什麼？「科學有新舊之分嗎？我真的不了解」。
李貞秀立委資格「自始無效」？王智盛引釋字 618 號：2024 提名時仍具大陸戶籍 資格效力存疑
李貞秀遞補資格恐自始無效？王智盛引釋字 618 號疑：2024 提名時仍具大陸戶籍，已踩法理紅線。報導分析指出，若登記當下資格不符，不僅面臨「無效彩券」困局，更可能讓柯文哲改由陳智菡遞補以求脫困。
世界最長！重慶巫山魔幻新地標 「神女大扶梯」試營運
世界最長戶外電扶梯，位在大陸重慶市巫山縣的「神女大扶梯」，從昨（12）日開始，進行試運行。「神女大扶梯」不但將成為重慶「8D魔幻」新地標，並且巫山線「高唐組團小區」的上下段通行時間，將由原來的1個小時
曾是潮牌一級戰區 「西門新宿」二至四樓全封…店家全撤
台北市西寧南路的「西門新宿」大樓，曾是西門町潮流指標，不過近如今卻從一代潮鞋戰區，落寞到店家全撤出。有網友近日就分享，該棟樓的二至四樓已經全封，一度傳出疑似有國外廠商有興趣，但也遲遲沒下文。
嬤獲特赦僅說謝謝 仍覺自己有罪
80多歲婦人林劉龍子照顧癱瘓兒子50年，在民國112年因感染新冠肺炎，在心力交瘁之下，讓兒子嘴塞紅包窒息死亡。案經法院審理判刑2年6個月。賴清德總統12日發布特赦令，免除發監執行。其委任律師杜俊謙說，林劉龍子在得知消息後，只說了「謝謝、謝謝」後便沉默不語，彷彿陷入悲傷當中，「因為她認為自己還是做錯事」。
路過就聞屎味！北市連鎖臭豆腐「臭到引眾怒」 鄰居崩潰求助身心科：頭髮拔光了
位在台北市中山區、靠近捷運劍南路站、大直美麗華的知名連鎖臭豆腐「玉里橋頭臭豆腐」，近日在社群引發熱烈討論，附近住戶發文表示，每天處在臭味中，「焦慮都把頭髮拔光了」，只好求助身心科；向台北市環保局反映，承辦人員也是敷衍了事、無可奈何。貼文釣出許多網友迴響，直呼這間真的不是一般的臭豆腐，就連在對面的捷運站甚至婚宴會館，都可以聞到他們的味道，「無法想像當地居民每天要怎麼生活」。
他曝「很少年輕人在意是不是新鈔」網掀共鳴：幣值都一樣
農曆新年將至，許多民眾會特地換新鈔來包紅包，不過也有網友吐露心聲，坦言「其實年輕人很少人在意是不是新鈔」，掀起大票網友共鳴，在網上引發討論。
洗頭錯誤加速長白髮！洗髮要洗幾次？日專家揭正確步驟
日本頭皮保養專家辻敦哉表示，基本上，每次洗髮要洗兩遍，而第一遍與第二遍的洗法不同，其實洗頭髮也是預防白頭髮的重要步驟。 「先以熱水沖濕」頭髮與頭皮 辻敦哉指出，洗髮的熱水溫度可設定在37～39
挪威冬奧選手奪牌後 淚崩認出軌求復合 各國運動員傻眼 前女友受訪「難原諒」
2026冬奧火熱進行之際，在冬季兩項20公里個人項目摘銅的挪威選手萊格雷德（Sturla Holm Laegreid），賽後受訪時竟淚崩自述3個月前出軌，期望與前女友破鏡重圓，成為這幾天奧運選手的熱門議題。不過，似乎沒有多少運動員認同這是追回另一半的好方法。也有運動員認為萊格雷德十分坦率，但也有人指出畢竟這是奧運殿堂，一言一行都會被放大檢視。據報挪威媒體找到了萊格雷德前女友，其痛苦表示，對方的不忠「即使在全球媒體前示愛，也很難原諒」。萊格雷德後來則向在同項目奪金的隊友博特恩（Johan-Olav Botn）道歉，表示由於自己的私事模糊了媒體焦點，讓首次摘金的博特恩無法好好享受勝利時刻。
鴻海尾牙3億元獎金！4名千萬得獎者不在重抽 網曝「名單藏玄機」：郭董厲害之處
鴻海（2317）12日於台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，雖然創辦人郭台銘沒有出席尾牙，仍豪氣準備3億元獎項，包括10名千萬獎金及1000名20萬元獎金，當抽出10名幸運兒時，有4人不在重新抽籤，大票人為其感到惋惜；不過有網友透露，事實上這些名單別有規劃，更直呼「這是郭台銘很厲害的地方！」
運動幣抽籤結果公布！運動幣怎麼領取、怎麼用？合作店家有哪些？QA一次看｜補助通
運動幣抽籤結果公布，你中獎了嗎？運動幣今年起擴大發放對象，年滿16歲以上（2010年1月1日前出生）的國民就能登記，中籤者可帶回價值500元的運動幣，不僅能用來運動、看球賽、還能購買運動裝備，實用性大增！那麼運動幣中籤後怎麼領？運動幣可以用在哪些店家？關於運動幣你一定要知道的Q&A，Yahoo新聞編輯室帶你一起來了解！
李貞秀國籍爭議燒不停！柯文哲嗆：賴清德有本事就說「中配是外國人」
具中配身分的民眾黨立委李貞秀國籍爭議延燒，民眾黨創黨主席柯文哲今天（13日）批評，當初中選會讓她參選、在大法官監誓下讓她就任，現在內政部又說不行，讓政府部門之間互打，「實在太奇怪，別再鬧了！」他也忍不住直言，如果有本事的話，總統賴清德就直接出來講「中配是外國人」。
WBC/日媒稱「台灣史上最強豪華戰力」 預言日本恐陷入苦戰
世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，中華隊30人名單上週出爐後，日本媒體《Full Count》特別撰文點名中華隊，評價本屆陣容為「台灣史上最強的豪華戰力」，並預言極可能成為讓上屆冠軍日本武士隊陷入苦戰的「最強伏兵」。
過年最狂當沖！他給8800元「秒多賺1萬」 萬人吵翻：有夠刺激
農曆春節近日倒數階段，不少人最期待的就是收到壓歲錢的環節。一名網友還笑說，自己包了8800元給爺爺，結果對方回包1萬8800元，瞬間賺了1萬元。文章曝光掀起討論，不少人也分享自己大賺的過程，也有人感嘆，「投資有賺有賠」。
民眾黨支持者「鬆手」！黃暐瀚點名李貞秀危機：近三成白營選民反對續任
李貞秀續任立委支持度僅兩成！黃暐瀚驚呼：民調顯示民眾黨支持者已「鬆手」，近三成自家選民反對續任，57%不認同其身分立場。加上陸委會認定 2025 年才除籍，參選資格起算點恐卡死 2035 年，民眾黨內部壓力正全面引爆！
擔心流感帶止咳藥赴韓「被當類毒品」海關攔下！醫點名3危險藥物
春節將至，9天連假不少民眾規劃出國旅遊，有些人在準備行李時會帶藥品，以防在國外時身體不適。然而，有民眾近日赴韓國旅遊，因為止咳藥成分含有「右美沙芬」（Dextromethorphan），在海關被攔下檢查個一個多小時。對此，胸腔科醫師蘇一峰建議，「藥袋包裝不要拆開，藥品不要分裝成小盒子」。（記者：簡浩正）
風評：當電力成AI「限制因素」，賴政府該作些什麼
當AI將成為經濟與產業的核心、算力即國力，而偏偏電力又成為AI最大的限制因素時，賴政府作些什麼？行政院長卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮說：國力即電力，「全面接受全世界先進的新式核能技術」，隱然之間就是要放棄廢核政策。賴政府終於有此體認，不過，是否真能翻轉錯誤的能源政策，還是「說說而已」仍待觀察。2月初著名的Podcast主持人Dwarkesh......