【本日焦點】南鐵開挖驚見清代軍械庫 千顆砲彈出土／年增近32％ 台積電2025年營收創史上新高／直播喊斬首總統 館長陳之漢遭起訴

辛苦一周了，周末好好休息吧。台南道路竟然「富含鐵質」，鐵路地下化工程意外挖掘出大批清代軍火遺構，宛如「小型軍械庫」。台積電公布去年營收逾3兆8090 億元，較去年同期增加 31.6%，創史上新高。直播時脫口要對總統賴清德「斬首」，館長陳之漢涉恐嚇公眾、恐嚇危害安全遭起訴。跟我們一起關心本日新聞。

台南車站後站及小東路南側工區先挖出一大塊鏽蝕物質，經考古人員拆解，整理出砲管、砲彈、頭盔、刀刃等物品，根據文獻，清代官員沈葆楨為儲藏防務的軍械建置火藥局...詳全文

廣告 廣告

台南鐵路地下化開挖，發現清代軍械庫。（示意圖／Getty Images）

台積電去年12月營收超過3350億元，寫下單月史上最高。投顧董事長指出，營運表現符合市場與法人預期，但相較於單月或單季營收，法人更關注本月中旬法說會內容...詳全文

「館長」去年直播疑暗示支持武力犯台，又揚言對總統不利，事後應訊雖稱「只是回應網友」，檢方則認為「斬首行動」與「斬下總統頭顱」顯然不同，恐嚇犯意甚明，陳之漢明知言論有渲染力...詳全文

「我已向他（習近平）表達，如果侵台我會很不高興。」據《紐約時報》公布的部分錄音檔，川普被問到美軍突襲委內瑞拉的行動，對台海兩岸的影響...詳全文

這個家有科學家父親、堅毅的母親，以及擔任醫師與律師的女兒。曾被譽為「香港分子生物學之父」的退休教授麥繼強，如今因重度失智臥床，在無法治癒的現實中..詳全文

AI變成「多餘」設計，2026年國際消費電子展出現「最糟展品」，三星電子冰箱因周遭環境噪音，無法辨識語音指令，且一般消費者不需要用語音開關門，也不會想安裝多個攝影機，設計讓評審狂吐槽。吃糖同時聽音樂的「棒棒糖」，在使用一小時後就會變電子垃圾，則被批評浪費程度驚人...詳全文

歌手蕭煌奇喜曝婚訊，娶回交往一年多的圈外女友，外傳新婚妻子是寵物訓練師，但他仍對女方身分樣貌保密到家。被問到是否準備當爸，僅曖昧地說有好消息再告訴大家。其實蕭煌奇去年七月曾帶著一位正妹朝聖五月天演唱會，坐在台下與阿信合唱時，鄰座女子拿起手機側錄難得的畫面...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。