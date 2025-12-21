【本日焦點】即刻搶命 父女檔醫師：救人是天職／警追張文金流「購物住宿用現金」存款幾乎花完／警所長哽咽：不是殉職才值得尊敬

你今天好嗎？持續關注台北隨機攻擊案，受傷民眾指出，當下因為兩名醫師的急救才存活，這兩名醫師就是台大的顏姓父女檔，顏瑞昇將功勞歸給在場維安的警員與熱心民眾，謙虛表示自己只有出點力而已。凶嫌張文犯案的動機究竟為何？警方查出他在今年中旬就開始計畫，連何時用餐的細節都有記錄。若不幸在大眾運輸中遇到攻擊案，高鐵車廂與新北捷運車廂都配有讓民眾自保的裝備，建議民眾提前掌握，以備不時之需。一起關注本日新聞。

住院民眾指出，受傷當下因為有兩名醫師搶救，才幸運保住性命，盼市府轉達感謝之意。事後證實是台大醫院的顏瑞昇、顏均蓉父女檔...詳全文

27歲男子張文在台北預謀隨機攻擊案釀死傷，引發全台關注。（圖／中央社）

警方查出凶嫌在今年中旬就制訂犯罪計畫，連幾點用餐、休息都算好，縱火目的就是要聲東擊西，引開警方。金流只有母親曾經少量匯款...詳全文

警員遭民眾質疑配戴裝備不足、圍捕不力，李欣鴻表示，當天那些同仁有些已經下班，或是原先勤務不用配槍，接到通報馬上趕赴現場...詳全文

約翰尼斯堡郊外鄉鎮的一間酒館，凌晨遭約12名歹徒闖入攻擊並開槍，這是南非繼本月6日之後，發生的第二起大規模槍擊案...詳全文

北捷攻擊案後，網路陸續出現不當留言或貼文，疑似想模仿暴力行為，警方分別在新莊、三峽及台中逮捕涉案人，呼籲切勿散布會引起恐慌的言論...詳全文

網傳高鐵椅墊可以拆下來當成簡易盾牌，並實際示範拆卸方法，高鐵公司證實，椅墊確實具備這項用途，相關人員也都接受過訓練，各節車廂前後也都配有對講機。新北捷運車廂也配置三樣防身法寶，分別是穿戴式止戈手套、止戈盾甲包以及防刺傘，供應民眾面對危急時刻自保使用...詳全文

高鐵車廂遭遇危險，椅墊可拆下當「簡易盾牌」。（示意圖／Getty Images）

北教大副教授郭葉珍指出，群眾當下沒有逃跑，並非反應遲鈍，而是大腦在面對突發且不合理的危險資訊時，身體會因為處理衝突訊息而出現本能的當機反應。她回憶大學時期在西餐廳駐唱時，某次現場突然傳出類似氣球破掉的巨響，尖叫聲四起，當下她愣在原地，後來才發現身旁同事全都已經趴在地上，瘋狂向她招手，這時才回過神...詳全文

郭葉珍認為，大腦在一瞬間接收到太多如聲音、畫面與情境皆不合理的衝突訊息時，當機是正常現象。（圖／中央社）

