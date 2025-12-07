【本日焦點】台南女警取締違停遭砍送醫 黃偉哲發聲／雙北回收習慣要改 家戶廚餘將不分類／開車載孫參加國考自撞電箱 祖孫雙亡

你今天好嗎？台南驚傳警察遇襲事件，莽男不滿被取締違停，手持斧頭朝女警猛砍，市長黃偉哲震怒發聲，強調公權力不容挑戰。民眾丟廚餘過去都要分成生、熟兩類，為了因應2027年全面禁止廚餘養豬，雙北未來廚餘不用再分類了，詳細規定時間一次看。日本為台灣人最常去的國家之一，民眾或多或少都會購買各種「戰利品」回國，日本官方公布旅客消費數據，來看看你的愛牌有沒有上榜。一起關注本日新聞。

男車主突然情緒失控，持斧頭朝女警身上連砍多下，所幸女警穿著防彈背心，僅有雙臂及背部撕裂傷，送醫後意識清楚。警方依殺人未遂罪偵辦中...詳全文

台南女警執勤取締違停遭民眾砍傷送醫，肩膀、手臂與頸部多處撕裂傷。（示意圖／Getty Images）

由於未來廚餘只作堆肥或焚化處理，已不再要求分成生、熟兩類，近期將修改文宣向市民宣導。但台中、彰化、台南及高雄等縣市仍維持分類規定...詳全文

台東73歲阿公為了載孫子到市區參加國考，行經台11線時不明原因發生車禍，兩人受困在嚴重扭曲變形的車內，送醫搶救仍不治...詳全文

受害者誤信詐騙集團投資股票獲利騙術，陸續支付投資款項，累積損失破千萬。法官考量被告坦承犯行且繳回犯罪所得，判刑1年2月...詳全文

雷達照射意味著武器系統已進入攻擊前的階段，被視為高度敵意行為，日本防衛省指出，當時自衛隊戰機正執行應對侵犯領空的任務...詳全文

日本觀光廳針對全國25個機場及港口，以及線上社群等平台分析，公布一份「入境消費趨勢調查」。外國旅客最常購買的第一名爲服飾品牌UNIQLO，巧克力製造商ROYCE則排在第二，進入前十名還有GU、白色戀人、寶可夢等品牌。數據一出掀起台灣網友熱議，眾人認為UNIQLO奪下第一實在不意外，還有人開玩笑表示「怎麼沒有神社的項目」...詳全文

日本觀光廳為了進一步了解外國遊客在日本需求，以12種語言蒐集逾兩萬份問卷分析，發布「入境消費趨勢調查」。（示意圖／Getty Images）

近期全台各地日夜溫差大，發生多起民眾猝死事件，醫師示警，高壓過勞上班族、長期打呼且白天易嗜睡者、高血壓控制不良者等族群都要特別注意自身健康。另外，夜間起床上廁所時也要做好保暖措施，因為冷空氣直接刺激皮膚會導致血壓上升，劇烈波動恐引發心血管或腦血管意外事件，容易導致心肌梗塞發生...詳全文

睡夢中猝死高風險族群爲40至70歲男性，若睡前習慣飲酒者也要特別注意。（示意圖／Getty Images）

