【本日焦點】台股收30105點創紀錄 台積電創新天價／川普威脅喊話後⋯委內瑞拉代理總統態度轉彎／黃國昌：今早已在黨團簽好辭職書

嗨！你今天好嗎？台股攻上3萬點大關，台積電以1670元新天價作收，刷新多項歷史紀錄，電子股成交比重則占近八成。川普持續對委內瑞拉當局施壓，警告「若不做正確的事」將付出非常大的代價，該國代理總統態度出現明顯軟化。民眾黨設立不分區立委兩年條款，黃國昌表示已簽署辭職書，透露柯文哲曾向他提過續留立法院。跟我們一起關心本日新聞。

大盤收漲755點，成為史上第六大漲點，單日成交值放大至7658億元，高價股首創「29千金」，台積電盤中更一度大漲110元，終場收漲85元，市值大增至逾43.3兆元...詳全文

台積電收1670元，上漲85元，創下收盤新高價。（圖／中央社資料照）

一改先前譴責美國「殘酷使用武力」，羅德里格斯發戔聲明，稱已向美國政府發出邀請，希望雙方就「合作議程」展開合作，強調委內瑞拉渴望在沒有外部威脅的環境中生活...詳全文

「兩年條款」倒數計時。黃國昌表示，黨團也會收取其他民眾黨立委辭職書，陳昭姿的部分會再跟柯文哲處理，雖然柯曾提過續留立法院，但他希望外界認為「民眾黨是有制度的黨」...詳全文

期末考結束，東華大學學生相約騎車遊合歡山，陳姓同學疑似過彎失控，自撞護欄摔落邊坡，消防人員出動救援，將他吊掛上路面時已無生命跡象，送醫不治...詳全文

金星、商業會員及商業副卡年費皆調升至1500元，4月1日正式生效，其中商業副卡漲幅逾6成最高，黑鑽會員費則維持不變。上次調整費用已是2016年...詳全文

研究指出，氣溫每下降1℃，急性心肌梗塞病患住院率增加2.6％至4.0%不等，醫師強調「天冷護心」重要性，起床、洗澡或運動時的氣溫變化，可能加速心血管疾病的發生；冬天飲水量減少導致血液黏稠，則可能導致腦血管破裂或腦中風；部分乾癬患者會合併關節疼痛腫脹等症狀，甚至出現類似糖尿病等三高現象。專家提出相關潛在疾病預防建議，若出現不適症狀請立即就醫...詳全文

氣溫驟降容易誘發許多疾病，若溫差達7℃以上時，便容易誘發氣喘及過敏症狀。（示意圖／Getty Images）

一頓早餐花多少錢才合理？有網友分享，常吃的店家換新菜單，多個品項調漲，其中火腿蛋餅漲到45元，苦歎配上一杯25元的中溫奶就要花掉70元。貼文一出掀起共鳴，有人直呼「幾乎都在元旦漲價，不然就是農曆年後漲價」、「沒漲價的其實都把內容物縮水」、「70元不如去吃大碗雞絲飯跟菜頭湯」...詳全文

網友在新年後發現早餐店許多品項都調漲，貼文引發熱議。（示意圖／Getty Images）

