【本日焦點】台肥董座張滄郎出線 吳音寧任董事／案場擅自清消「重大錯誤」中市府懲處／黃明志涉謀殺失聯 大馬警發通緝令
嗨！你今天好嗎？台肥高層人事拍板，總經理張滄郎升任董事長，而非備受外界質疑的中辦副執行長吳音寧。台中處理非洲豬瘟惹議，日前出現市府人員擅自清消的「重大錯誤」，影響防疫作業，已送考績會懲處。網紅護理師謝侑芯猝逝，大馬警方改朝謀殺案偵辦，當時在場的歌手黃明志為重要關係人，但關機失聯中。跟我們一起關心本日新聞。
1.台肥董座張滄郎出線 吳音寧任董事
基層出身、曾為工會幹部的張滄郎獲董事會支持出線，隨即接任董事長。吳音寧則在臉書感謝外界支持，表示政治口水很快就過，不管在什麼位置都要勇往向前...詳全文
2.案場擅自清消「重大錯誤」中市府懲處
鄭照新說明，台中案場國軍在清消後，動保處當時要求清消人員「待命」，但鄭姓人員誤以為要直接執行工作，在林姓同仁陪同下進入案例場，消毒約一個多小時...詳全文
3.黃明志涉謀殺失聯 大馬警發通緝令
黃明志是死者生前最後接觸的人，被發現時身上還藏有毒品，案發後獲保釋，但人已不知去向。吉隆坡總警長語帶保留表示，黃明志是涉案嫌犯或只是協助調查，尚待釐清...詳全文
4.星巴克售中國門市 1236億元成交
深耕中國市場26年後，品牌策略轉型，將8千家門市業務控制權賣給陸企「博裕資本」。博裕持股比重達60％，星巴克西雅圖總部仍保有品牌及相關智慧財產權...詳全文
5.非洲豬瘟案 豬農父子遭羈押禁見
豬場內蒸煮廚餘設備未確實運作，還曾將廚餘分給其他業者，死亡豬隻送化製所的三聯單也遭塗改，共同涉犯刑法行使業務登載不實文書罪，有湮滅、偽造證據或勾串之虞...詳全文
大驚喜！陳偉殷開箱MLB終身金卡 全台灣僅兩張
鈴木一朗也有一張！美國職棒大聯盟頒發的終身通行證（Lifetime Pass），象徵榮譽與堅持，必須是累積8年大聯盟資歷的球員，或於球團任職25年的人員，才有資格擁有，持卡可以免費觀看大聯盟例行賽，不僅終身有效，還可以攜帶一位賓客同行。陳偉殷po出意外收到國際包裹的影片，開箱發現這份大禮，也曝光夫妻間的逗趣對話。殷仔成為繼王建民之後，第二位獲得這張榮譽金卡的台灣球員...詳全文
「別再推薦台灣美食」網揭觀光痛點 掀論戰
你會為了美食出國去品嚐嗎？有網友指出，觀光署不應再推薦夜市或是美食，可以多宣傳台灣擁有豐富的天然景觀，整合資源、改善交通系統，才能吸引國際觀光客，「因為不會有人為了食物出國」。不過，也有人持反面看法，覺得美食能留住遊客，讓人願意慢慢探索，還有饕客以青森蘋果、仙台牛舌為例，認為「出國的動力就是食物」，還有外國旅客回應「我真的是為了鳳梨酥和蚵仔煎去台灣的欸」...詳全文
