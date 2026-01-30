【本日焦點】台64線丟包案 Bolt：肇事駕駛停止接單／黃仁勳點名3類人：首當其衝被AI淘汰／空服員抱病執勤猝逝 座艙長懲處出爐

辛苦一周了，周末好好休息吧。替代役男遭丟包在快速道路後遭其他車輛輾斃，肇事運將所屬的叫車平台稱已停止其接單資格，交通部表示車隊應負管理責任，著手調查疏失。AI時代「沒有想法的人，會先被淘汰」，輝達執行長黃仁勳點名，職場上「不問、不學、沒主見」會失去存在價值。長榮航空空服員去年抱病執勤後離世，公司調查認定座艙長有疏失，決議記過拔主管職。跟我們一起關心本日新聞。

溫姓乘客不幸喪命，Bolt平台證實肇事司機為合作駕駛，聲明強調全力配合司法調查，並提供行程紀錄等，交通部將追究是否涉及管理疏失，釐清連帶責任...詳全文

廣告 廣告

男子被丟包台64線遭輾斃，叫車平台Bolt停止肇事駕駛接單資格。（示意圖／Getty Images）

AI發展衝擊職場生態，分水嶺並非技術能力高低，而是取決於創造力，必須能與AI深度互動、提出想法，至於「沒有主見、不懂提問、懶得學習」則會率先被淘汰，...詳全文

長榮航空公布調查結果，指出當班座艙長未即時通報異常事件、履行主管職責等， 決議記大過一次、連降兩級並拔除管理職，空服員工會質疑懲處未包含職場霸凌...詳全文

強調「飛安第一」，台灣虎航近期調整部分航班，主要集中於3至5月，且多為日本航點，以確保值勤機師皆具備最佳身心狀態，業者則對造成旅客不便致歉...詳全文

「2016年是聖嬰年，今年則受反聖嬰影響，且高層極渦狀況也不同」，氣象專家否定網路盛傳「美國模式預測」，直言不至於出現「2/9台灣平地零度低溫」...詳全文

才走出新冠疫情陰影，又面臨新病毒威脅。印度西孟加拉邦20年來首度檢出「人畜共通」的立百病毒，感染後可能有發燒、腦部發炎等症狀，致死率介於40%至75%之間，當地許多民眾已戴起口罩、自我防護。專家指出立百病毒可人傳人，但不太可能在全球大規模蔓延，目前尚無疫苗與特效藥，防疫重點在於衛生習慣...詳全文

在地老字號「嘉南羊乳」拚轉型，官方小編常在社群平台「海巡」、分享幽默貼文而爆紅，近期卻爆出有行銷公司自稱協助該品牌經營社群，讓粉絲質疑嘉南羊乳誠信不足。「羊編」隨即上線澄清，稱留言皆由本人親自回覆及排程，「沒有外包、沒有代筆」，行銷公司僅協助建議視覺發想，立即吸引逾6萬網友按讚力挺...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。