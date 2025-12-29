【本日焦點】因應共軍軍演 國防部：用實力捍衛台海／教部公布54碩博班註冊掛零 6頂大占17班／兒打工搬200公斤藝品身亡 母痛訴沒勞健保
你今天好嗎？中共無預警宣布環台軍演，我國防部公布海空監控畫面，並成立應變中心，守護自由民主，捍衛中華民國主權。教育部公布大專新生註冊率，公私立大專共有54個碩博班掛零，包含台大等六間頂尖大學也入列。日前發生規模7.0強震讓許多人心有餘悸，隨著即將到來的跨年夜，不管您在戶外倒數看煙火、在大巨蛋欣賞演唱會，或是宅在家，本文整理各場所保命祕訣，提前防範以備不時之需。一起關注本日新聞。
1.因應共軍軍演 國防部：用實力捍衛台海
中共宣布對台進行「正義使命-2025」演習，並將在明早8時起進行實彈射擊。我國防部譴責不理性挑釁行為，並公布空軍F-16監控中共殲-16戰機的畫面...詳全文
2.教部公布54碩博班註冊掛零 6頂大占17班
台大、清大、陽明交大等名校皆有碩博班未招到人，其中以中央大學8個居多。「頂尖學府」台灣大學則是物理治療系博士班掛零...詳全文
3.兒打工搬200公斤藝品身亡 母痛訴沒勞健保
19歲死者當時與同事一同搬運大型石雕水晶洞藝品，疑似因固定不當或重心失衡等原因，遭倒塌的石雕重擊頭部。家屬哭訴孩子只是當兵前去打工，難以接受結果...詳全文
4.雙城論壇剛落幕⋯陸宣布軍演 蔣萬安發聲
才在論壇上誠摯呼籲，希望以後台海不再波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。針對中共軍演，蔣表示：「任何造成區域衝突升高的行為，都予以譴責...詳全文
5.遊戲工程師「不懂HP」求復職被駁回
廖姓工程師擁有電腦科學、語言學雙碩士，在公司任職近14年，月薪42950元，疑似因工作效率低落，不熟悉遊戲文化遭資遣，不服提告...詳全文
跨年遇地震怎辦？人在大巨蛋、戲院、戶外避難保命守則一次掌握
若發生地震時正在大巨蛋或室內場館看表演，千萬不能慌張衝往出口，正確做法是聽從廣播或引導人員的指示避難，以雙手、隨身物品保護頭頸，並遠離可能掉落的物品。戶外活動雖然相對安全，但也要注意遠離建築物、大樹、高架橋等，人潮擁擠時須留意「潮流效應」及「骨牌效應」，以免造成壓迫性窒息、踩踏事件，建議參加活動前先熟悉場地環境，掌握逃生路線...詳全文
川普稱「普丁願意幫忙」澤倫斯基歪頭微妙反應被捕捉
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，28日於佛州「海湖莊園」會談俄烏戰爭和平方案，雙方表示目前協議已經「接近許多」，但仍有關鍵問題待解決。俄烏對於割讓的土地面積有所分歧，莫斯科堅持要整個頓巴斯地區，但基輔希望凍結在目前交戰位置，美方則提出折衷方案，希望能在頓巴斯設立自由經濟區...詳全文
