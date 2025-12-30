【本日焦點】國防部證實：共軍實彈射擊 落彈24浬線周邊／曹西平驟逝 三哥急返台出席告別式／首見！二審撤銷原判 發回國民法官法庭
您今天順利嗎？共軍軍演在台灣周邊五區域進行實彈射擊，我國國軍嚴密掌握落彈區及動態，以聯合兵、火力系統追監應處，啟動立即備戰操演。66歲資深藝人曹西平猝逝，身後事引起紛擾，經家屬同意授權，將由其乾兒子接手處理後事。國民法官制上路後首例，毒駕男撞死員警一審判刑18年半，二審認定籠統數罪重複評價有違誤，撤銷原判決。跟我們一起關心本日新聞。
1.國防部證實：共軍實彈射擊 落彈24浬線周邊
共軍福建地區遠火部隊上午起於畫設的北部目標區進行實彈射擊，我方成立應變中心備戰操演。顧立雄批共軍無視國際規範，高度挑釁，破壞區域和平穩定，干擾往來船隻、班機..詳全文
2.曹西平驟逝 三哥急返台出席告別式
「這份離別來得突然」，治喪小組發出4點聲明，家屬同意並委任曹西平的乾兒子全權處理其後事，也引用其生前所言，「不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心」...詳全文
3.首見！二審撤銷原判 發回國民法官法庭
高等法院指出，新北地方法院一審未曉諭辯護人確認爭議點，也看不出國民法官實質辨析討論，若二審職業法官逕自改判，恐背離國民正當法律感情...詳全文
4.1.25兆國防特別條例 第五度遭封殺
共軍圍台軍演之際，在野立委於立法院程序委員會以其人數優勢，阻擋國防特別條例及財劃法草案排入明年報告事項議程，綠委批評藍白不只卡預算，連討論都不能...詳全文
5.癌症時鐘快轉 肺癌連三年蟬聯首位
每3分48秒就有一人罹癌！曾蟬聯15年榜首的大腸癌居第二名，排行中肝癌是發生率唯一下降的癌症，乳癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、子宮體癌皆發生率上升...詳全文
從遺憾到登頂《冠軍之路》記錄台灣百年棒球夢
2013年經典賽差一步「贏日本」⋯11年過去，當時台日國家隊選手接連轉任教練，2024年各自帶領子弟兵征戰12強賽事，在東京巨蛋決一死戰，而這一次，中華隊奪冠了！封王400多天後，紀錄片《冠軍之路》正式上映。曾是選手的導演龍男‧以撒克‧凡亞思跟著走過這條漫漫長路，感受球迷從遺憾到振奮，成了創作的動力，兩位監製在討論時更扮演「一日球迷」...詳全文
為什麼早餐店紙袋要印圖案？內行人：白的更貴
紙袋屬於一次性的消耗品，有網友疑惑大多數人吃完就順手丟掉，店家為什麼要增加成本印紙袋圖案？貼文釣出家中經營餐飲的人解釋，方便店家區分正面、背面，「純白紙碗反而比印圖案的貴」、「封口膜全透明比有笑話的還貴」，也有網友指出純白的紙袋沾到油污很明顯，圖案可以分散注意力...詳全文
