【本日焦點】外資不手軟 台股提款935億史上第8／曝傅子純真正死因 遺孀哽咽受訪／美軍報復阿帕契遭擊落 伊朗迅速反擊

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你今天好嗎？台股史上第六大跌點，終場重挫1478點，外資持續大舉減碼，十大賣超名單包括4檔ETF。46歲男星傅子純驟逝，遺孀還原就醫過程，並堅強向夫喊話「我可以的」。連日降雨後採買食材，業者提醒「別被外貌欺騙」，四種水果變質風險高，恐怕撿便宜不成還踩雷。一起關注本日新聞。

「賣超王」00403A（主動統一升級50）遭倒貨逾9萬張，外資連續5個交易日提款逾4374億元，分析師提醒，高檔劇烈震盪代表市場信心不足...詳全文

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科技股賣壓湧現，台股午盤過後急殺，加權指數終場收全日最低點，下跌1478.90點。（圖／中央社）

「當時兩人還能一同走進急診室」，傅子純照了X光才發現肺部疑似有異。死亡證明書上記載「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」...詳全文

革命衛隊向巴林等3國家的美軍基地發動攻擊，並警告若美方有進一步行動，伊朗將祭出「毀滅性且果斷」的回應...詳全文

近年積極布局綠能卻失利，郭台強坦言低估產業風險與資金需求，以致成本失控拖垮公司財務，最難面對的是小股東...詳全文

央行將於6月18日召開理監事會議，楊金龍除了針對房市管制表態，也談到近日投資人「四貸同堂」、銀行跟台積電借錢的現象...詳全文

晚安！本日焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞

業者指出，雨後有些水果外表雖然看起來好好的，購買回家很容易出狀況。以西瓜為例，切開才可能發現果肉上的「水傷」；而鳳梨在雨天時吸水力驚人，內部果肉會迅速變得過熟，如果沒有現切現吃，很快會發酵壞掉。另外木瓜與哈密瓜也被點名是容易踩雷的水果，建議還是趁新鮮趕緊食用...詳全文

業者透露，雨後水果通常會降價，若想撿便宜一定要趁新鮮吃完。（示意圖／Getty Images）

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男子去年12月吸食K他命後開車被抓，不僅要面臨高額罰鍰、吊扣駕照，還得參加道安講習，但男子僅分期繳納一期6600元後，就未再繳納。他表示，該事件後就未再「拉K」，近期剛找到人力派遣工作，收入不好，還有兩名幼兒要養，請求每月繳納3000元。新北分署感受到他改過自新的決心，最終同意其分期請求，並呼籲民眾切勿酒駕或毒駕...詳全文

男子收到催繳通知並未逃避，表示已洗心革面，同意把車子交給新北分署查封。（示意圖／Getty Images）

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