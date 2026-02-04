【本日焦點】太幸運！外送費6元 中了一千萬／婦帶現金700萬面交 當街遭劫走⋯警追緝／遭爆離婚不具陸籍配偶身分 李貞秀回應

這期發票您有中獎嗎？去年11、12月統一發票開出17張特別獎，財政部公布大獎消費明細，最幸運的消費者僅支付6元外送費就抱回千萬元。台北爆700萬元飛車搶奪案，警方查出內情不單純，追查幕後的詐騙集團。民眾黨新科立委李貞秀陸籍配偶身分遭質疑，她強調來台灣30年，「怎麼會跟台灣沒有連結」。跟我們一起關心本日新聞。

本期統一發票共開出17張千萬元特別獎，其中7-ELEVEN與全家各開出3張及2張，還有民眾僅花11元使用共享機車服務就中大獎，另有20張發票中了200萬元特獎...詳全文

誤信虛擬貨幣投資廣告，受害者匯款160萬元後又二度受騙，帶著700萬現金與張姓車手面交，竟遭第三方搶匪當街搶走鉅款，警方不排除張男與搶匪早已認識...詳全文

「女人不是男人的附庸」，立委李貞秀表示每段婚姻都有難處，強調「五個小孩都是台灣人」，希望自己從政不要波及家人，讓他們保有隱私。對於赴中國大陸「放棄國籍」碰壁...詳全文

40歲男子因向攤商借手機未果，持刀滯留在攤位旁引發恐慌，員警獲報到場，喝令棄械，男子不從，進而揮刀攻擊員警，警方情急之下開槍，過程中有熱心民眾遭流彈波及受傷...詳全文

隱藏式把手通常透過鑰匙遙控器、手機或按壓方式啟動，衍生的安全疑慮造成人命損失。中國大陸宣布新規明年上路，機械式開門結構為強制配置，並要求車內把手須清楚可見...詳全文

桃園機場分享小知識，其實世界上第一款噴射客機採用方形窗戶，但直角是結構上最脆弱的地方，容易造成「應力集中」，當飛機在高空反覆加壓、減壓時，會導致金屬疲勞與機身龜裂，後來工程師便將窗戶改為圓形或橢圓形，讓壓力可以均勻分散。至於窗戶下有個稱為「排氣孔 」的小洞...詳全文

網路近日流傳一張女子搭乘烏克蘭地鐵、行李箱貼有「Taiwan is not CHINA」字樣的照片，引發討論。台灣事實查核中心查證後，確認該影像為AI生成，並非真實拍攝。在台烏克蘭人也指出，圖片最大破綻在於背景的地鐵路線圖，與真實的基輔地鐵網路配置完全不符，路線圖文字使用方式有明顯文法錯誤...詳全文

