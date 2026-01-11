【本日焦點】婦買1公斤黃金喊「偵查不公開」行員報警／農民不敢採收⋯高麗菜恐全部爛山上／伊朗示威最新發展 川普：美國準備好協助

你今天好嗎？詐騙橫行，又有民眾險些受害，七旬婦人跑到銀行打算花費457萬元購買1公斤黃金，面對詢問只說出「偵查不公開」，在警方耐心勸阻下，才保住積蓄。平地高麗菜價格崩跌，超市出現19元促銷價，間接影響高山高麗菜的價格，霧鹿山區尚有約5至6萬顆高麗菜沒有採收。伊朗全國性抗議行動持續升溫，示威行動最新進展一次看。台灣首間「台語實驗小學」開課，能否為老化的本土語言帶來轉機？一起關注本日新聞。

婦人落入「假檢警」詐騙圈套，對方謊稱她涉及多起詐騙刑案，若要自證清白，必須將名下財產交給地檢署人員保管...詳全文

保七總隊呼籲，司法及警察機關絕不會以電話或通訊軟體辦案，更不會要求民眾交付財物、購買黃金或代為保管資金。(示意圖／Getty Images）

西部平地高麗菜價格崩盤，拖累到高山，台東霧鹿山區農民不敢採收，擔心再砸人力、運輸成本，還是只能跟平地賣統一價，等於做白工...詳全文

媒體指出，這場三年來規模最大的反伊斯蘭政權運動，過去13天已造成至少72人死亡、逾2300人遭逮捕，目前仍沒有止歇跡象...詳全文

F-16V戰機失事意外，有軍事粉專自行僱用漁船至花蓮外海搜尋，發現海面疑似出現油污，隨後將座標點通報軍方及海巡...詳全文

銓敘部指出，因有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，正在依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年...詳全文

高雄路竹區的北嶺國小，原本因為少子化衝擊面臨停辦危機，學者向高雄市政府提議，希望設立一所台語學校，最終促成計畫。北嶺國小讓學童用台語為主、華語為輔的方式接受教育，體育課老師用台語帶著學生做操；導師用台語、華語「雙聲道」講解科學原理和進行實驗。校園內隨處可見標記台語拼音的海報和指示，午休或下課時段的廣播，也由學生們輪流去用台語錄音放送...詳全文

2025年9月北嶺國小掛牌成全台第一家公立台語實驗小學，讓學童首度在體制內用台語為主、華語為輔接受教育。（示意圖／Getty Images）

51歲男子因工作需要交際應酬，不僅每晚大吃大喝，還要靠酒精助興，往往返家後倒頭就睡。結果不僅睡覺被胃酸逆流嗆醒，還出現大聲打呼、喘不過氣的症狀，就醫後診斷為夜間型胃食道逆流。醫師指出，睡眠呼吸中止發作時，患者用力吸氣造成胸腔內負壓增加，這股吸力把胃內容物往上拉，使胃酸逆流進入食道，形成夜間反覆驚醒與睡眠破碎的惡性循環，想改善不能只靠藥物，關鍵在體重與生活型態的調整...詳全文

胃食道逆流如果合併打呼與白天精神不濟等狀況，背後往往還潛藏另一個被忽略的關鍵問題，就是睡眠呼吸中止症。（示意圖／Getty Images）

