【本日焦點】宏福苑惡火增至128死 調查揭警報器失靈／川普：將無限期暫停「第三世界國家」移民／阿布達比轉機遭警押走 台男獲釋

香港惡火罹難者增至上百人，初步發現，宏福苑八棟大樓的火災警報器都失靈，起火原因仍須數周時間調查。華府國民兵日前遭阿富汗籍凶嫌襲擊，造成1死1傷，總統川普發文宣布，將無限期暫停「第三世界國家」移民，以讓美國體系得以完全恢復。一名台灣民眾近日在阿布達比機場轉機時遭警察拘捕，目前已獲釋，外交部表示，將積極協助釐清遭捕原因。

為尋找生還者，在火勢完全撲滅後，搜救人員強行進入1018個住戶，港府也對這場近80年來最嚴重的火災展開調查，檢視火災起因，並全面動員安置、撫慰災民...詳全文

警方逮捕3名維修工程公司負責人，港府展開調查火災起因。（圖／Reuters）

一名阿富汗籍男子涉嫌在華盛頓特區槍擊兩名國民兵，川普隔日發文揚言「遣返任何對美國非淨資產的人」，但未具體指出哪些國家屬於第三世界國家...詳全文

台灣陳姓男子日前在機場遭武裝警察拘捕，外交部今表示，當事人已獲釋，但須於12月3日回警局報到、辦理解除旅行禁令。駐處仍積極協助釐清拘捕原因...詳全文

明年元旦起，年滿65歲才能請領全額的勞保老年年金，這也是勞保條例規定的「調高上限」。據官方統計資料，目前平均請領年齡為61.42歲，給付金額約1.9萬元...詳全文

「台積電不是只靠一個人」，黃仁勳表示，作為全球規模龐大的製造商，其文化與技術極為複雜，涵蓋多個層面，且在保護輝達敏感資訊方面做得非常出色...詳全文

來自加拿大的台新戰神球員齊曼，近日分享「電鍋煮白飯」照片，只見畫面中內鍋水量多到像煮湯，外鍋卻沒加水，曬出的「成品照」白飯看似熟了，內鍋竟離奇消失，米飯直接鋪在外鍋上，畫面超衝擊。他表示因說明書翻譯不太清楚，「就這麼弄了」。網友忍不住驚喊「大同電鍋不是這樣用的！」也好奇用外鍋直接煮的飯口感如何...詳全文

台灣人的廚房必備神器，非歷史悠久的大同電鍋莫屬。（示意圖／Getty Images）

由約1200棵紅雲杉搭建而成的真樹聖誕樹，高達45公尺，樹頂的天使裝置也有4公尺高，總重約40公噸，矗立在德國多特蒙德市。點燈當天，繽紛燈光在夜間亮起、照亮市中心，掀起滿場驚呼。這座可追溯至19世紀的市集，每年吸引上百萬遊客前往朝聖，應景的聖誕樹更成為「聖誕之城」最具代表性的節慶象徵與核心地標...詳全文

本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、最實用的新聞故事