【本日焦點】密談15分鐘「雙柯」相互拜託／陶朱隱園17樓神祕買家 現金11.1億付清／瑞士酒吧火災⋯衝進去找人 目睹煉獄景象

柯文哲到立法院和「好友」柯建銘密談，兩人互有請託之事，分別為人工生殖法與總預算問題。耗時15年，陶朱隱園宣布完工，神祕買家以11.1億元現金入主高樓層戶，財力驚人。瑞士跨年夜酒吧大火已奪40命，倖存者砸玻璃逃生，指控缺乏明確逃生標示，安全管理大有問題。

雙方在媒體前握手寒暄合照，柯文哲表示「跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了」。柯建銘則稱提出協助立院總預算案，柯文哲也附和「這個要處理啦」...詳全文

雙柯會面，柯文哲表示，和柯建銘沒有過節，「是他跟高虹安有過節」。（中央社）

根據地籍謄本顯示，買家登記的統一證號為居留證號碼，推測應非本國籍人士。中工表示，歷經15年建設已全面完工，首筆高樓層交易的完成，也反映市場信心逐步回升...詳全文

事發當下盡是濃煙與烈焰，瑒面失控，逃生出口或標示不明確，倖存者只能砸窗逃命。由於現場有大量國際遊客、遺體嚴重燒傷，身分辨識與調查將耗費較長時間...詳全文

彰化「超級檢舉王」為男性騎士，大多出沒於市區，以高畫質行車紀錄器蒐證，平均每天檢舉14件，「汽機車未依規定打方向燈」占大宗。警方提醒，檢舉案件需經嚴格審核，並非檢舉就開罰...詳全文

NCC澄清，新修正指引重點在於要求電信業者加強身分查核，以及風險判斷，由用戶說明補卡原因並提供適當佐證即可，「證明文件」並非專指向警察機關申請的遺失證明...詳全文

服務逾400年，丹麥國營郵政PostNord今年起停止遞送信件，將專注於包裹業務，成為首個全面退出紙本投遞的國家，未來紙本信函則須透過私人郵政公司寄送。官方指出，近20年來寄信量下降超過九成，郵資成本不斷攀升，寄送一封普通信件花費估約145元。配合新制，丹麥各地陸續拆除紅色郵筒，對外販售還造成收藏熱潮，拍賣所得資助貧困兒童...詳全文

展望未來，你的新年新希望是什麼？再回顧過去的一年，有網友提問，大家印象最深刻的事件是什麼？有人提到親人或寵物離世，也有人分享職涯轉折，其中也包含重大公共事件。經濟面上，川普關稅事件衝擊百工百業；生活層面，馬太鞍溪堰塞湖災害牽動全台人心。溢流發生時，熱心志工主動投入協助，鏟子超人的身影感動眾人，被稱讚「見證台灣人的熱心」、「超人未必穿著披風，也可能拿著鏟子」...詳全文

