【本日焦點】少女命喪火窟 消防員：妹妹抱歉 我們盡力了／布朗大學爆槍擊 台灣博士生曝驚魂過程／小六生數學段考 家長：素養題走火入魔

你今天過得好嗎？新北市新莊一處公寓清晨發生死亡火警，一名16歲少女被發現時已明顯死亡，消防員事後在臉書難過po文。美國布朗大學昨爆發2死8傷校園槍擊案，台裔博士生接受美媒採訪，還原急忙躲藏、撤離的過程。北市一所國小六年級家長在社群抱怨，數學段考字數「爆量」造成不及格比率偏高，質疑素養命題走火入魔，校方也出面回應。跟我們一起關心本日新聞。

新莊某棟公寓二樓清晨冒出大量火煙，警消獲報立即前往搶救，清理火場時在二樓客廳發現一名16歲少女疑似逃生不及喪命，一名消防大隊長不禁悲痛發文，對發生遺憾致歉...詳全文

廣告 廣告

新莊公寓大火，警消疏散、救出整棟公寓共15名住戶。（示意圖／Getty Images）

簡江恆收到學校手機警報時，與三名同學在實驗室緊急關燈、鎖門，躲在桌下兩小時。後來校方要求所有人撤離大樓，以便警方追捕槍手，學生們匆忙離開，連外套都來不及拿...詳全文

碧湖國小家長抱怨，數學段考字數甚至多過國語考卷，全年級不及格率高達四分之一。校長坦言不及格比率確實偏高，未來也將全面檢討「不會再讓學生這麼有挫折感」...詳全文

一群親友團為了替受騙婦人討公道，試圖活逮詐騙集團車手，婦人的女兒在追捕過程跳上嫌犯車子引擎蓋，阻止對方逃跑，遭惡意輾壓一度失去意識。檢方日前依殺人未遂罪起訴車手...詳全文

台中一處大樓的高樓層外牆遭不明人士噴漆塗鴉，影響建築物外觀及公共環境。大樓管委會報案提告，警方調閱監視器畫面及塗鴉署名，鎖定涉案對象為23歲謝姓男子...詳全文

藝人坣娜因肺腺癌病逝，今舉行追思會。老公薛智偉坦言她「最後聲音也沒有，話也說不出來，眼睛也看不見」。他透露，兩人不只一次分享身後事，雖然坣娜曾說自己不要辦告別典禮，但薛智偉堅持必須做到一個她從天上看下來會很滿意的追思會。直到昨晚他仍在苦惱講稿，但他聽見坣娜告訴他「不如要真心講」，臨時決定不看稿子...詳全文

坣娜老公薛智偉選在「猶太光明節」的第一天為老婆舉辦追思會。（圖／中央社）

低溫來襲，醫師黃軒示警，一些看似平常的保暖舉動，可能是錯誤的禦寒方式，導致身體長期處於「慢性凍害」的風險中，只要誤觸其中兩項，就等同開啟了身體的隱性殘酷模式。例如單靠熱飲暖身對於提升核心體溫幫助有限；回家立刻洗熱水澡造成血壓急劇下降，極易導致暈眩，甚至引發長者浴室猝死的風險...詳全文

醫師提醒，熱飲容易讓人產生「已經夠暖」的錯覺。（示意圖／Getty Images）

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。