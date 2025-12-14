【本日焦點】少女命喪火窟 消防員：妹妹抱歉 我們盡力了／布朗大學爆槍擊 台灣博士生曝驚魂過程／小六生數學段考 家長：素養題走火入魔
你今天過得好嗎？新北市新莊一處公寓清晨發生死亡火警，一名16歲少女被發現時已明顯死亡，消防員事後在臉書難過po文。美國布朗大學昨爆發2死8傷校園槍擊案，台裔博士生接受美媒採訪，還原急忙躲藏、撤離的過程。北市一所國小六年級家長在社群抱怨，數學段考字數「爆量」造成不及格比率偏高，質疑素養命題走火入魔，校方也出面回應。跟我們一起關心本日新聞。
1.少女命喪火窟 消防員：妹妹抱歉 我們盡力了
新莊某棟公寓二樓清晨冒出大量火煙，警消獲報立即前往搶救，清理火場時在二樓客廳發現一名16歲少女疑似逃生不及喪命，一名消防大隊長不禁悲痛發文，對發生遺憾致歉...詳全文
2.布朗大學爆槍擊 台灣博士生曝驚魂過程
簡江恆收到學校手機警報時，與三名同學在實驗室緊急關燈、鎖門，躲在桌下兩小時。後來校方要求所有人撤離大樓，以便警方追捕槍手，學生們匆忙離開，連外套都來不及拿...詳全文
3.小六生數學段考 家長：素養題走火入魔
碧湖國小家長抱怨，數學段考字數甚至多過國語考卷，全年級不及格率高達四分之一。校長坦言不及格比率確實偏高，未來也將全面檢討「不會再讓學生這麼有挫折感」...詳全文
4.為母「釣魚」逮車手 女兒撲引擎蓋遭輾
一群親友團為了替受騙婦人討公道，試圖活逮詐騙集團車手，婦人的女兒在追捕過程跳上嫌犯車子引擎蓋，阻止對方逃跑，遭惡意輾壓一度失去意識。檢方日前依殺人未遂罪起訴車手...詳全文
5.高樓外牆遭塗鴉 鎖定「雪糕刺客」
台中一處大樓的高樓層外牆遭不明人士噴漆塗鴉，影響建築物外觀及公共環境。大樓管委會報案提告，警方調閱監視器畫面及塗鴉署名，鎖定涉案對象為23歲謝姓男子...詳全文
曝坣娜生前最後一年失聲又失明 老公薛智偉追憶
藝人坣娜因肺腺癌病逝，今舉行追思會。老公薛智偉坦言她「最後聲音也沒有，話也說不出來，眼睛也看不見」。他透露，兩人不只一次分享身後事，雖然坣娜曾說自己不要辦告別典禮，但薛智偉堅持必須做到一個她從天上看下來會很滿意的追思會。直到昨晚他仍在苦惱講稿，但他聽見坣娜告訴他「不如要真心講」，臨時決定不看稿子...詳全文
冬天喝熱飲、洗熱水澡是錯的？醫示警六大NG禦寒法
低溫來襲，醫師黃軒示警，一些看似平常的保暖舉動，可能是錯誤的禦寒方式，導致身體長期處於「慢性凍害」的風險中，只要誤觸其中兩項，就等同開啟了身體的隱性殘酷模式。例如單靠熱飲暖身對於提升核心體溫幫助有限；回家立刻洗熱水澡造成血壓急劇下降，極易導致暈眩，甚至引發長者浴室猝死的風險...詳全文
