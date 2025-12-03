【本日焦點】川普簽署「台灣保證實施法案」我方致謝／碩士生錄取遭冒名放棄 台大同意外加名額／太子集團員工申請失業補助 勞長聲明

您今天順利嗎？深化台美交流的《台灣保證實施法案》確定成法，美國國務院須定期檢視、更新與台灣的交往規範，我總統府肯定「別具意義」。陳姓學生被「惡搞」，導致台大研究所正取資格遭取消，台大提救濟方式，讓受害者可順利入學。太子集團涉及洗錢，在台分公司倒閉後，多名員工向北市府申請失業補助，勞動部強調若違法均屬無效。詐騙猖獗，當心「電費通知」是假的，台電教您如何自保之道。跟我們一起關心本日新聞。

新法正式生效，美國國務院對台準則，從一次性審查改為至少每五年一次，並須向國會報告，我總統府發言人表示支持更緊密的台美關係，外交部長林佳龍也樂見雙方關係前進一大步...詳全文

川普簽署《台灣保證實施法案》，有助深化台美交流。（圖／美聯社）

考上台大研究所，網路報到卻變「申請放棄」，陳姓學生以為是駭客所為報案，地檢署查出「駱姓同學」涉案，拍攝陳生的身分證、上網冒名竄改，駱男涉妨害電腦使用罪獲緩起訴...詳全文

台北市勞動局證實有23人申請失業補助，資料已註記並提供中央參考。洪申翰表示，將以個案事實認定，如果違反公序良俗，無法請領社會保險...詳全文

「台灣有事論」觸動中國敏感神經，面對日方議員呼籲應避免中日情勢升高，她強調日本政府對台灣政策，正如1972年《日中聯合聲明》所載...詳全文

岡山高中高三社會與經濟試卷題目，要求答案寫出台灣、韓國等國名，一名網友表示「寫自己國家的本名，但被扣分」，校方開會後決定還給該名學生分數...詳全文

台電提醒，真正的電費簡訊發訊號碼為「111」，內容僅有未繳電費的電號及月份，不會提供網址連結，「千萬別點進去」；官方電費相關郵件不會要求提供身分證及信用卡號等個資，更沒有壓縮檔案，若不慎開啟恐使電腦受駭。繳費的電話則有「電話語音、同仁致電」兩種，若「轉接專人」小心有詐...詳全文

台電整理三種最常遇到的「假電費通知」詐騙招數，民眾務必要提高警覺。（示意圖／Getty Images）

「消失」的飛機竟在眼前！編號737-2A8F的波音客機，2007年改裝為貨機後被納入印度航空機隊，2012年起停飛，隔年正式註銷，但遲遲未列入折舊、保險或報廢流程，也不在維修清冊內，長期停放加爾各答機場，任憑日曬風吹，直到近期機場要求處理，才讓印航高層驚覺擁有「廢機」，還必須為長期占用停機坪支付龐大費用...詳全文

