【本日焦點】川普簽署退出66個國際組織 完整清單／電子發票別丟回收！最高可罰6千元／罹「最惡性子宮頸癌」熬過30次電療6次化療

您今天順利嗎？白宮出重手，川普簽署公告退出31個聯合國機構、35個國際組織，「運作與美國國家利益相悖」。電子發票應丟入一般垃圾！若違規可罰1200元至6000元，須注意傳統長條狀發票仍歸類為可回收紙類。罹患罕見「神經內分泌腫瘤」，經歷誤診與治療資源不足的痛苦，周小姐決定替病友開路，自願當「客服中心」。寒冬使用暖暖包禦寒，反覆搓揉恐效果打折，專家傳授最最佳使用方法。跟我們一起關心本日新聞。

美國退出的組織多數具焦於氣候、勞工、移民等議題，包含國際貿易中心、聯合國文明聯盟、國際能源論壇等，美國國務院聲明表示這些機構職責重疊、管理不善...詳全文

美國總統川普簽署公告，宣布美國將退出66個國際組織。（美聯社）

環保局提醒，電子發票屬於感熱紙材質，為了達到防水、防油與防熱效果，紙材中含有多種化學塗層與塑膠覆膜，可回收再利用的比率極低...詳全文

「如果能活下來，就要幫助其他病友。」周芳庭2014年確診時，對神經內分泌腫瘤一無所知，一度想放棄療程，當她完成治療後成立協會，協助病友找到合適的醫療資源...詳全文

搜救F-16V飛官辛柏毅行動持續，海巡署已投入3艦12艇次、岸際68車154人，空軍也強調「每一個人都是我們的家人，不顧一切救援」，網友湧入留言...詳全文

一個不容忽視的面向即「就業率」。今年秋季，美國62%的電腦科學系大學部入學人數下降，人工智慧科系變熱門。其實兩者都高度依賴數學和程式設計概念...詳全文

暖暖包開封後只要上下搖晃三至五次，便能達到最佳的發熱效果，「摩擦生熱」反讓空氣無法順利進入，造成鐵粉分布不均，降低熱度、縮短使用壽命。使用時也一定要隔著衣物，頸部、腋下、腳底板等皮膚較薄處，應避免長時間使用。另外，日本醫學博士推薦把暖暖包放在腰部，因為腰部有多個重要器官，獲得足夠熱能，可有效向大腦釋放訊號，促使全身血液循環加速...詳全文

過度搓揉暖暖包，反而會降低熱度、縮短其使用壽命。（示意圖／Getty Images）

有網友疑惑，冬天的電價較低，開一整天暖氣，也比夏天開半天冷氣便宜，卻鮮少人家中有冷暖空調。不少人直言關鍵在於台灣冬天天數短，「一年冷不到一個月」、「多穿兩件衣服多蓋個棉被就完事了」，也有人點出電熱毯、暖爐使用體驗更佳「老一輩超節儉，覺得吹暖氣太乾不舒服」...詳全文

