【本日焦點】川普：南韓關稅從15%升至25%／第十度！藍白封殺1.25兆國防預算／剴剴遭虐死案 二審判決出爐

你今天好嗎？去年南韓與美國才談好用3500億美元換取15%關稅，如今卻風雲變色，川普宣布將調升關稅至25%，把理由歸咎於南韓國會。賴清德總統規畫編列1.25兆元國防特別預算，遭立法院十度封殺，無緣在本會期通過。資安公司公布最常被盜的密碼組合，第一名持續霸榜，這些密碼的共同特徵都是規律性高、數字簡單，民眾該如何掌握便利與資安間的平衡，值得思考。一起關注本日新聞。

由於南韓國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，川普發文表示將提高汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，但並未說明上路日期...詳全文

廣告 廣告

川普去年7月表示，同意將進口自韓國的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。(示意圖／Getty Images)

儘管AIT處長谷立言喊話「自由不是免費」，藍白立委持續在程序委員會封殺預算，因30日是本會期最後一次院會，代表本案在本會期通過已無望...詳全文

高院認定保母劉彩萱將「剴剴」視為宣洩情緒工具、胞妹劉若琳犯罪情節重大，駁回檢方與被告上訴，兩人維持無期、18年徒刑...詳全文

為提升民眾對新版鈔券之認同感，於1月27日10時至2月13日17時，就和諧共融、永續發展、運動精神等12主題開放全民網路投票...詳全文

25歲溫男擁有頂大雙學士學位，入伍後在鐵路警察局服替代役。他酒醉搭車過程中不斷踹椅背，與司機爆發口角，在快速道路被趕下車...詳全文

資安公司公布最新報告，最常被盜的前五大密碼仍以簡單連續數字為主，「123456」這類密碼因結構過於單純，容易被猜中，再度「榮登」被盜第一名。此外，研究團隊發現，姓名或地名加上數字的密碼，也相當容易被預測，而這類密碼常見於企業內部的共用帳號，成為資安的一大漏洞...詳全文

2025年有超過60億組密碼外洩，使用簡單連續數字或常見字詞作為密碼的情況，至今仍相當普遍。（示意圖／Getty Images）

受害網友收到發票中獎郵件，點進連結後進入網站，因為畫面與財政部網站非常相似，一路跟著指示操作，甚至輸入信用卡資料，結果不但沒有中獎，還被騙走16680元。台灣事實查核中心與知名購物網站都曾宣導，遇到可疑網站務必保持警覺，確認網址是否為官方的「.gov.tw」，切勿點擊陌生連結。財政部也指出，電子發票整合服務平台，不會寄發電子郵件要求民眾輸入信用卡資...詳全文

有網友分享，收到發票中獎的信件之後不疑有他，按照指示操作，沒想到因此被騙走上萬元。（示意圖／Getty Images）

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。