【本日焦點】川普：美接管委內瑞拉至安全交接／美軍抓捕馬杜洛 國際各界反應一覽／陳水扁爆新節目因卓榮泰喊卡 矯正署回應

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕總統馬杜洛夫妻，川普表示在安全交接前，美國將負責治理該國。美方此舉引發全球譁然，中國等部分國家予以譴責，但也有華府盟邦公開表達支持。前總統陳水扁在保外就醫期間宣布主持國政訪談節目，今臨時喊停，稱因行政院長卓榮泰下令不准播出，否則將抓他回籠。

美媒報導，載有委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子的飛機已飛抵紐約，預計5日首次出庭。美國司法部說明，馬杜洛被控「毒品恐怖主義」和古柯鹼走私等罪行，已被起訴...詳全文

委內瑞拉總統馬杜洛被捕後，全球各地出現示威活動。（圖/AFP）

中國表達震驚、強烈譴責，聯合國祕書長發言人指出「這些發展樹立了危險的先例」；歐盟則表示，與委國人民站在一起，任何解決方案都須遵守國際法與聯合國憲章...詳全文

《總統鏡來講》未播出就喊停，矯正署指出，台中監獄依法駁回申請，不得從事與治療目的不符或顯然無關的活動。鏡電視則回應，一切以主持人阿扁前總統考量為主...詳全文

別忘了兌獎！2025年7、8月期統一發票領獎期限僅剩一天。財政部提醒，尚有2張1000萬元特別獎沒人領，最低在超商花102元就中獎，另有3張特獎、1張雲端發票專屬獎...詳全文

川普下令攻擊委內瑞拉後，旅居當地的台商提供當地第一手畫面，揭露當地人民在變天前的生活困境，近幾年來動不動就缺汽油，為了加油，有時一排就是3、4個小時...詳全文

養生國民美食不小心吃錯，恐讓養生變「餵毒」。「赭麴毒素」被稱為「腎臟的定時炸彈」，醫師洪永祥指出，名不見經傳的低價咖啡豆為省成本，濕度過高會使赭麴毒素迅速蔓延；降血脂常吃的紅麴，若發酵不當，產生橘黴素，有驚人的腎臟殺傷力；五穀粉等粉末狀物易吸水，一旦沒包裝好，整罐就易發霉。為避免食物發霉傷腎，可做五大措施，包含避免大包裝、善用冰箱...詳全文

醫師指出，台灣濕度高，堅果等乾貨只要開封、未放冰箱，都會產生黴菌及毒素。（示意圖／Getty Images）

以為把車子停進停車格就萬無一失了嗎？若未依規定，可能還是會讓荷包失血！一名車主分享慘痛經驗，收到罰單一查才發現，只要車體任何部位壓到格線，就可能被認定違規，直呼「第一次知道」。貼文一出引發網友共鳴，有人指出「現在的車一台比一台胖，根本停不進去」。對此北市停管處表示，將實地評估是否有調整空間...詳全文

依法規定，只要車體任一部位壓到格線，都屬違規停車。（示意圖／Getty Images）

