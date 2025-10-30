【本日焦點】川習會沒提台灣 美對中關稅降至47%／輝達台灣總部選址敲定 權利金估百億／特約獸醫：情義已盡 明年不簽特約
您今天一切都好嗎？全球矚目的川習會落幕，美國總統川普說與中國「許多重要事項」取得共識，包含稀土供應達成為期一年的協議、中國將恢復採購美國黃豆、對中關稅調降。輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，估價師分析權利金約97.5億至109.2億。「在不知情的情況下，違反獸醫師法」，台中非洲豬瘟案場的特約紀姓獸醫，吐露心聲，表示明年起不再簽特約。攸關荷包及民生醫療！11月新制報你知。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。
1.川習會沒提台灣 美對中關稅降至47%
川普與習近平時隔6年面對面會晤，會談進行約1小時40分鐘，川普表示雙方提到俄烏議題，但未談及台灣，另外對中國芬太尼關稅調降至10%，相信習近平會阻止致命物質流入...詳全文
2.輝達台灣總部選址敲定 權利金估百億
北士科T17、T18基地合併後約1.3萬坪，有不動產估價師以當地土地行情每坪250至280萬換算，市價約為325億至364億，若北市府給輝達最優惠的地上權權利金...詳全文
3.特約獸醫：情義已盡 明年不簽特約
台中梧棲非洲豬瘟案場豬農因「不好意思麻煩特約獸醫」，另找上王姓獸醫佐求助，紀姓獸醫因此遭約談，他無奈喊要離開畜牧場，台中動保處不必再拜託他跟農戶簽約...詳全文
4.堰塞湖13天危機解除 回顧拆彈驚心動魄
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水位在短短40分鐘內降低18公尺，「蒂芬妮藍」湖水景色消失，林保署花蓮分署勘查判斷殘存土體及水體對下游已無致災風險...詳全文
5.道奇打線遭壓制 藍鳥奪勝搶先聽牌
美國職棒大聯盟世界大賽G5，藍鳥22歲先發投手耶薩瓦吉主投7局飆12K，僅挨一轟失掉一分壓制，搭配隊友開轟，最終藍鳥以6比1擊敗道奇，目前系列賽3比2領先...詳全文
普發一萬現金將開放登記 11月新制一次看
11月政策有不少變革，許多民眾關注的普發一萬現金，11/5開放登記領取，最快11/12入帳，若不想事先登記可自11/17起前往合作金融機構ATM領取。醫療方面，第二階段公費流感及新冠疫苗下月起開打，50至64歲無高風險慢性病的民眾可前往接種，此外假日急症中心11/2上路，假日看小病免跑大醫院...詳全文
「全糖市」台南連道路也是甜的？清朝遺物出土
台南常被笑稱「連空氣都是甜的」，近日鐵路地下化工程在東區東門路一帶挖出清領糖業遺構及遺物，考古團隊研判該區域是清領府城製糖重鎮，周邊糖間林立，推測當時修築道路的工人就地取材，使用遺棄糖漏、瓷器等，再混合滿地掉落糖碎屑一同倒入地下...詳全文
謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！
Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。
其他人也在看
川習會未討論台灣議題 川普對中國芬太尼關稅調降至10%
美國總統川普（Donald Trump）今天（30日）在南韓釜山與中國國家主席習近平會面，川普會後表示，他把與芬太尼相關的關稅調降至10%，對中國商品徵收的關稅將從57%降至47%。另外，川普提到，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達台灣總部 權利金估百億
輝達（NVIDIA）台灣總部選址進入最終回，台北市長蔣萬安昨（29）日宣布，輝達已明確表示將把總部設於北投士林科技園區T...聯合新聞網 ・ 1 天前
川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看
美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平...聯合新聞網 ・ 7 小時前
川習會難解矛盾 中國用「土豆尼」換關稅降
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平，30日在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的「川習會」，雙方主要針對經貿問題達成部分共識，不過不少外媒都分析，美中關係或許能迎來一段平穩期，但激...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
沒參與卻被依違反獸醫法開罰 紀姓獸醫師臉書曝心寒
台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在...華視 ・ 1 天前
巷仔內／川習會結果以退為進 回到9月狀態
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行長達1小時40分鐘的川習會，雙方針對稀土、芬太尼、部分關稅、大豆出口等問題達成一定程度共識，不過，若細看川普在媒體前公開強調的這...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
台中非洲豬瘟破口在哪？ 案場特約獸醫提2線索：廚餘恐被丟入疫區食物
台中市梧棲區某養豬場爆出洲豬瘟養，台中地檢署偵辦案情陸續約談豬農、獸醫師、獸醫佐等人，其中案場特約獸醫師紀又銘近日頻頻對疫情發表看法，昨晚（30日）再度發文，指出養豬場廚餘源自梧棲清潔隊，懷疑當中可能有台中港、梧棲漁港的漁工或移工，丟出來自疫區的食物讓清潔隊載走。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
特約獸醫「不知情下違行政法」？羅浚晅揭市府恐違「這刑法」更嚴重！
論壇中心／綜合報導台中市梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政程序處理上是不是疏忽，檢調已經開始偵辦，陸續約談案場的豬農以及相關的獸醫師進行了解，而養豬場紀姓特約獸醫師遭約談後請回，昨（29）日在臉書發文感嘆，在不知情的情況下違反獸醫師法第7條規定，他選擇承擔後果，現在情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師。民視 ・ 6 小時前
一屍兩命！氣喘發作求救遭反鎖門外 台中孕婦送醫急救宣告不治
據了解，患者身懷2個多月身孕，而她上午10時許在家時氣喘發作，她試圖外出求救，卻不慎被反鎖在門外，房東接獲消息後連忙到場開門，並將她扶到床上。台中市消防局則出動黎明分隊與專責救護隊共3車7人前往，救護人員趕抵時，孕婦已無生命跡象，救護人員經初步處置後，連忙將她...CTWANT ・ 38 分鐘前
台南「全糖市」連道路也是甜的？南鐵工程挖出清朝製糖遺物
台南暱稱「全糖市」，台南鐵路地下化工程近期出土清領糖業遺構及遺物，道路修築疑就地取材，使用周遭糖間遺棄糖漏、瓷器等，再混雜滿地糖碎，不難想像當時製糖產業蓬勃，連道路也是甜的。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
被控與張晉源多次去香港！黃國昌駁被拒入境：中午前不道歉就提告
《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌2021年與前永豐銀總經理張晉源，曾多次一起前往香港，遭質疑與凱思國際金流有關，其「狗仔團」更被指出，挨告的狗仔被約談時，刻意淡化黃國昌的角色，還把責任都推給2022年一月底加入的林姓攝影記者。黃國昌今（31）日受訪時強調，自己2014年雨傘運動、2016年申請過港簽都未通過，怎麼會去香港？他也表示，若媒體中午前不道歉更正，他一定訴追法律責任。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
川習會、川習互訪 台灣成輸家
[FTNN新聞網]主筆／單厚之美國總統川普和中國國家主席習近平昨天在韓國釜山進行了100分鐘的會談，比外界原先預期可能長達3、4小時的會談短了許多，會後沒有舉...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
台南小吃店「粿仔王子」捲時事意外爆紅 當地人驚：不要去吃…「守護口袋名單」
前啦啦隊女星「粿粿」大爆婚外情！對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，2人遭粿粿老公范姜彥豐拍片控訴有不當交往，讓粉絲們相當震撼。台南關廟則有一家粿仔專賣店，店名剛好就叫「粿仔王子」，剛好搭上時事，意外掀起網友熱烈討論，眾人紛紛湧入商家頁面給予5星好評。在地粉專「台南式」表示，老闆對於突然爆紅滿頭問號，不過有關廟人指出，其實這間本來就很好吃，呼籲大家不要來吃，「自己的口袋名單 自己守護」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
M1A2T戰車成軍 賴清德：只有實力才可以帶來真和平
台灣對美採購108輛被稱為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，總統賴清德今天（31日）主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德說，強化國防是為了保家衛國，維持台海和平穩定，因為只有實力才可以帶來真和平，簽訂一紙和平協議無法帶來和平，接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
川習會後我方判斷「陸設定台海議題沒成功」
川普幾度強調沒有談到台灣議題，我方認為，美方對於台美關係立場一致，從川普到國務卿魯比歐，都做出一致的表態，並與我方保持密切聯繫；事後來看，也與我方對川習會的分析和推測吻合。聯合新聞網 ・ 7 小時前
沒豬肉！彰化「肉圓一條街」休市 饕客撲空失望嘆息
非洲豬瘟疫情仍在關鍵期，禁宰禁運政策再延長到11月6日，傳統市場上買不到溫體豬肉，使得很多跟豬肉有關的排隊美食名店被迫暫停營業，彰化縣是「爌肉飯的故鄉、肉圓之都」，這波衝擊尤其明顯，多家老牌肉圓店都只能乖乖歇業，業者預計一路休到肉品市場恢復正常豬隻拍賣交易，才會重新開張。自由時報 ・ 5 小時前
橘貓弄破床單！ 「用手蓋證據」仍被當場抓包 心虛轉頭：都說沒事了
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導頑皮的毛孩們闖禍後的心虛舉動總是讓飼主看了好氣又好笑。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻橘貓闖禍後，竟試圖用...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB》備戰關鍵G6兩樣情！道奇自願練球卻全員出席、Roberts樂翻了 藍鳥主力球員都休息
美國大聯盟世界大賽目前多倫多藍鳥以3勝2敗聽牌領先洛杉磯道奇，第6戰賽前一天在多倫多練球，兩隊展現出截然不同的備戰方式，藍鳥是主力球員休息未到場，道奇則是自願練習，但全隊都到了。TSNA ・ 1 小時前
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖消失 台8線通了
「快！機具人員全部撤離。」昨中午11時30分許，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水勢加大一倍，在「轟隆隆」土...聯合新聞網 ・ 1 天前