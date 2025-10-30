【本日焦點】川習會沒提台灣 美對中關稅降至47%／輝達台灣總部選址敲定 權利金估百億／特約獸醫：情義已盡 明年不簽特約

您今天一切都好嗎？全球矚目的川習會落幕，美國總統川普說與中國「許多重要事項」取得共識，包含稀土供應達成為期一年的協議、中國將恢復採購美國黃豆、對中關稅調降。輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地，估價師分析權利金約97.5億至109.2億。「在不知情的情況下，違反獸醫師法」，台中非洲豬瘟案場的特約紀姓獸醫，吐露心聲，表示明年起不再簽特約。攸關荷包及民生醫療！11月新制報你知。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。

川普與習近平時隔6年面對面會晤，會談進行約1小時40分鐘，川普表示雙方提到俄烏議題，但未談及台灣，另外對中國芬太尼關稅調降至10%，相信習近平會阻止致命物質流入...詳全文

廣告 廣告

川習會落幕，未談及台灣議題。（美聯社）

北士科T17、T18基地合併後約1.3萬坪，有不動產估價師以當地土地行情每坪250至280萬換算，市價約為325億至364億，若北市府給輝達最優惠的地上權權利金...詳全文

台中梧棲非洲豬瘟案場豬農因「不好意思麻煩特約獸醫」，另找上王姓獸醫佐求助，紀姓獸醫因此遭約談，他無奈喊要離開畜牧場，台中動保處不必再拜託他跟農戶簽約...詳全文

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖壩體經連日降挖後潰決，水位在短短40分鐘內降低18公尺，「蒂芬妮藍」湖水景色消失，林保署花蓮分署勘查判斷殘存土體及水體對下游已無致災風險...詳全文

美國職棒大聯盟世界大賽G5，藍鳥22歲先發投手耶薩瓦吉主投7局飆12K，僅挨一轟失掉一分壓制，搭配隊友開轟，最終藍鳥以6比1擊敗道奇，目前系列賽3比2領先...詳全文

11月政策有不少變革，許多民眾關注的普發一萬現金，11/5開放登記領取，最快11/12入帳，若不想事先登記可自11/17起前往合作金融機構ATM領取。醫療方面，第二階段公費流感及新冠疫苗下月起開打，50至64歲無高風險慢性病的民眾可前往接種，此外假日急症中心11/2上路，假日看小病免跑大醫院...詳全文

普發一萬現金將開放登記，11月新制一次看。（示意圖／Getty Images）

台南常被笑稱「連空氣都是甜的」，近日鐵路地下化工程在東區東門路一帶挖出清領糖業遺構及遺物，考古團隊研判該區域是清領府城製糖重鎮，周邊糖間林立，推測當時修築道路的工人就地取材，使用遺棄糖漏、瓷器等，再混合滿地掉落糖碎屑一同倒入地下...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。