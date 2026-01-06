【本日焦點】年終獎金讓基層炸鍋 張國煒上火線／川普突襲委內瑞拉 美最新民調出爐／電動車激增 我恐迎「廢鋰電池海嘯」

嗨！天氣寒冷，記得做好保暖工作。2025年你有出國旅遊嗎？航空業因報復性旅遊潮，創下亮眼營收，但星宇拍板年終1個月，引發基層反彈。川普近日下令突襲委內瑞拉，強行帶走總統馬杜洛，最新民調顯示，有1/3美國人支持，但也有72%民眾擔心過度介入。路上電動汽機車越來越常見，學者呼籲，應建立循環回收機制，以應對每年回收量上千公噸的「廢鋰電池海嘯」。跟我們一起關心本日新聞。

星宇航空去年前11個月累計營收逼近400億元，但年終獎金僅發1個月，引發基層不滿，相比長榮6.5個月、虎航10個月，星宇顯得寒酸。董事長表示，因應14架新機交付與機隊擴張，年終獎金難以擴充...詳全文

董事長張國煒表示，希望員工共體時艱，理解公司正處轉骨關鍵期。（中央社）

最新民調顯示，美國約三成民眾支持川普對委國採取軍事行動，但72%擔心過度介入。川普長期批評美國領導人捲入海外事務，這次突襲及「接管」聲明，顯示他立場轉變...詳全文

隨著電動汽機車快速普及，我國廢鋰電池回收量呈跳躍式成長，去年已突破1000公噸，預估2031年將達1.2萬公噸，2033年超過2萬公噸。學者呼籲政府盡速建立強制回收法規並整合產業鏈...詳全文

新北石門外海發生貨櫃落海事件，香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」疑因海象不佳及貨櫃未繫緊，20個貨櫃落入海中。基隆海巡隊抵達現場搜尋，已找到3個貨櫃，相關單位持續擴大搜救...詳全文

新北市65歲陳姓男子清晨前往基隆採買魚貨，感覺身體不適，告知姊姊要在車上休息再回家，隨後便失聯，姊姊開車北上尋人，發現陳男躺在駕駛座上一動也不動，送醫不治...詳全文

奧利里認為，累積財富的關鍵不在收入多寡，而在於每天的消費選擇。他指出，許多人無法致富，往往是因為把錢花在注定讓人變窮的地方。奧利里提出五大理財原則，包括不買新車、不追大房、不常外食、不追快時尚，以及避免浪費訂閱服務。其中，他認為新車一開出車行就貶值20%至30%，是最差勁的財務決策之一。並提醒，訂閱服務如慢性漏水，應及早取消不必要項目，並強調理財紀律比高收入更能決定財富累積...詳全文

奧利里認為，致富不是靠增加收入，而是先停止浪費。（示意圖／Getty Images）

輝達在CES舞台上勾勒AI發展的新方向，黃仁勳指出，在感知型AI與生成式AI之後，下一步將是能實際進入現實世界運作的「實體AI」。一口氣展示十餘款不同類型的機器人，他說明AI不再僅限於資訊處理與內容生成，而是能感知環境，做出判斷，並執行具體行動。黃仁勳強調，資料是推動實體AI與自動駕駛發展的關鍵，單靠真實世界資料訓練，成本高且效率有限，因此必須結合模擬技術與合成資料，加快學習速度...詳全文

