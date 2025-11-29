【本日焦點】快吃不到伊比利豬 我即起禁西班牙豬肉輸入／「綠燈過馬路」遭開罰500元 原因曝光／空巴大召修 民航局：國航三分之二受影響

嗨！你今天好嗎？農業部公告，將西班牙列為非洲豬瘟疫情國，代表肉品「伊比利豬」即起禁止輸入，國內庫存量用完即吃不到了。行人「綠燈過馬路」收到罰單，網友分享在號誌燈倒數時通行，卻遭警察攔下開罰，引發熱議。空中巴士史上最大召回行動，全球逾6千架A320系列客機必須將軟體恢復至舊版，以免太陽閃焰可能破壞操控系統，我國相關機隊三分之二受影響。跟我們一起關心本日新聞。

巴塞隆納郊區發現兩頭野豬屍，確認為非洲豬瘟案例。中央災害應變中心表示，這項禁令將持續至西班牙轉為非疫情國，呼籲民眾勿自疫區攜帶或郵寄豬肉產品回國...詳全文

西班牙輸台豬肉數量僅次於加拿大，應變中心籲業者務必遵守檢疫規定。（示意圖／Getty Images）

受罰網友還原經過，當時行人號誌綠燈只剩幾秒，她通行時被對街警察攔下，依《道交條例》中「行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」為由開罰...詳全文

國籍航空共有67架A320、A321客機，民航局今凌晨接獲召修訊息，隨即通知業者，立即依指令檢查、檢修。全機隊皆為A320的台灣虎航表示，預計將有航班調整...詳全文

饗賓餐旅集團宣布，因應營運成本上升，旗下品牌自明年元旦起將調整售價。其中饗饗、旭集及URBAN PARADISE多數餐期均調漲100元，假日晚餐單價突破2千元...詳全文

歷史一刻！福衛八號是台灣首個自製光學遙測衛星星系，歷經五次發射延期，今晨搭乘SpaceX獵鷹九號順利升空、入軌，將展開對地表的光學遙測任務，有助國土規畫與災害應變等...詳全文

民生、通訊與交通領域即將迎來新一波變革。交通部分有兩大重點調整，TPASS 2.0推出乘車回饋機制，鼓勵民眾搭乘國道客運返鄉、遠行，搭乘91條中長途國道客運路線，最高可享30%乘車金額回饋；台鐵則將改點調整111列次列車，強化區域運輸效率。電子支付新變局，LINE Pay跟一卡通公司合作終止，改推LINE Pay Money服務，用戶多留意相關資訊，保障自身權益。Yahoo新聞編輯室整理一系列12月新制，帶你一次了解...詳全文

台鐵12/23起，進行車次時刻微調共111列次，其中變動5分鐘以上班次有15列次。（示意圖／Getty Images）

滿場星光閃耀，見證這對低調的佳偶從相戀、結婚，到迎接新生命的喜悅。婚宴上邱澤抱著4個月大的兒子Ian入場，許瑋甯在旁細心哄娃，一家三口難得同框，畫面感人。許瑋甯在婚宴上玩得盡興，脫下高跟鞋，隨著定情作《當男人戀愛時》主題曲扭腰擺動，再以手指「勾」老公，復刻片中經典浪漫氛圍...詳全文

