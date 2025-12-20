【本日焦點】悼念余男「全台人民看見英勇事蹟」／攻擊案傷患有愛滋感染者 衛福部專案處理／憲法法庭「復活」5大法官下周起排案評議

為！昨晚於台北車站第一時間英勇阻擋凶嫌的余男，不幸遭刺殺身亡，許多民眾前往案發地點獻花哀悼，向他見義勇為的精神致敬。攻擊案其中一名傷者為HIV愛滋病毒感染者，雖然「感染風險相對低」，衛福部仍當時在南西商圈，遭血液噴濺或砍傷且尚未就醫者盡快就醫。在公眾場所遇到隨機攻擊事件該怎麼辦？專家籲牢記「逃躲打」原則，並且平時備妥兩項物品。重大公安案件造成社會集體焦慮，專業心理師提供安心指引，並呼籲勿傳播驚悚畫面。一起關注本日新聞。

第一時間在台北車站M7出入口阻擋嫌犯，57歲余男不幸遭殺害，急公好義精神令人動容。來自新竹的高中生今天特地前來，寫下一封信、奉上一瓶茶，向余男致意...詳全文

廣告 廣告

隨機攻擊案震驚全台，民眾今到案發地點獻上花束，並留言哀悼逝者。（圖／中央社）

羅一鈞指出，該名感染者長期服藥、穩定控制，病毒量屬於測不到的範圍，感染風險相對低，但考慮到血液透過凶器或是暴露到傷口黏膜，不能完全忽略，透過預防性投藥...詳全文

停擺一年，憲法法庭昨判決《憲訴法》修法條文違憲並失效，由於本案僅五位大法官評議遭質疑正當性，未參與評議的三名大法官也批評判決無效...詳全文

專案報告指出，嫌犯16日曾騎機車了解周遭環境，18日赴百貨公司詢問如何到頂樓拍攝聖誕燈飾，初步清查無共犯，且未搜索到筆記本...詳全文

37歲蕭姓騎士等紅燈時遭砍傷不治，卓揆在醫院遇到死者的姊姊，承諾了解凶嫌動機之後，該檢討加強的會一併處理，還原真相，「給台灣多一點時間跟信心」...詳全文

包包裡要放「哨子、防身噴霧」，黑熊學院發文提醒民眾，除了備妥隨身物品自保，在公眾場所須提前確認逃生出口，觀察周遭環境、制定粗略求生計畫。一旦遇到攻擊事件，務必保持冷靜，牢記「逃躲打」原則，確保與攻擊者保持安全距離，不要抱持英雄主義，行有餘力時，用哨子警示更多人，立刻離開現場...詳全文

黑熊學院提醒，平時就要確認逃生出口位置，並觀察周遭環境，建立圖面與實體空間的聯想，保持警覺。（示意圖／Getty Images）

來台旅遊卻遇上重大案件⋯曾任日本電視台社會線記者的木下黄太，昨在案發現場看到一位騎士被砍傷倒地，他立即上前協助，但無奈身上沒有專業工具，「鮮血怎麼樣都止不住」，對此感到非常心痛。他語帶哽咽表示「在台北遭遇恐怖攻擊，真的無能為力」...詳全文

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。