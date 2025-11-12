【本日焦點】才登陸 氣象署解除鳳凰颱風警報／賴清德喊話聲援沈伯洋 韓國瑜回應／蘇澳館地下室積水30車遭殃⋯煙波發聲

颱風為各地帶來雨勢，你今天還好嗎？颱風鳳凰登陸恆春不久便減弱為熱帶性低氣壓，不過氣象署提醒，仍可能帶來強風豪雨，不容輕忽。蘇澳迎來15年來最大雨量，煙波飯店嚴重積水，地下室30輛車受損；業者第一時間免除房費，並承諾全力配合理賠與補償。中共指控綠委沈伯洋涉「分裂國家罪」，威脅透過國際刑警全球抓捕，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派立委聲援。跟我們一起關心本日新聞。

雖然颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，但氣象署提醒，受其外圍環流影響，各地仍可能出現短時強降雨，山區須嚴防坍方與落石，低窪地區慎防積淹水...詳全文

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，山區嚴防坍方與落石。（公路局提供）

中共指控綠委沈伯洋涉「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警通緝。總統賴清德期待立法院長韓國瑜維護國會尊嚴，帶領跨黨派立委聲援。韓國瑜強調，「解鈴還須繫鈴人」...詳全文

業者表示，第一時間已提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助。針對停車場受影響車輛，已登記並聯繫保險公司，將全力配合理賠與補償...詳全文

儘管裕隆表示，對於外界傳聞或未經證實的消息，公司不便評論，但股價仍強勢亮燈鎖死。市場盛傳，相關併購案細節尚未拍板，可望在下周五的鴻海科技日揭曉...詳全文

「超大豪雨」猛烈轟炸，多處地區積水及膝，最深達60公分，有些地方甚至難以分辨是道路還是農田。不僅雨水倒灌民宅，許多車輛也因此泡水...詳全文

被譽為「貓奴身分證」的「CAT」字首自用小客貨車車牌，日前開放競標，共釋出2193面車牌，吸引超過1.1萬次出價，最終決標總金額高達2025萬元。其中，最高價前五名全為「鐵支」連號，依序為「CAT-8888」、「CAT-7777」、「CAT-6666」、「CAT-5555」與「CAT-9999」。此外，「恁爸有錢」、「我發發發」、「一路發」等諧音趣味號碼，也成為熱門標的...詳全文

貓奴夢幻車牌「CAT-8888」以57.6萬決標。（基隆監理站提供）

英國史上金額最大的洗錢案審判結果出爐，中國籍主謀錢志敏被判處11年8個月徒刑。錢志敏在2014年至2017年間於中國策畫大型傳銷詐欺案，吸金約1700億，受害者幾乎遍及中國各省。2017年她潛逃出境，輾轉入境英國後，透過比特幣來洗錢，並過著奢華生活，每月房租高達約69萬台幣。調查人員更在她的筆記中發現，她曾立志要成為「利伯蘭自由共和國」的「君主」...詳全文

