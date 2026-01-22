【本日焦點】捨命將面罩給受困者 消防小隊長殉職／政院拍板 國民年金給付調高至5千元／兒一天一杯蔬菜汁盡孝 母險送命

您今天順利嗎？基隆民宅失火釀2死，其中包括一位消防小隊長，他在堆滿雜物的火場將供氣面罩給予受困民眾，以致吸入過量濃煙不治。行政院會通過修正草案，國民年金給付調高為5000元，估逾176萬人受惠。為了讓九旬母親補充營養，孝子每天親製蔬菜汁，不料造成老母「血鉀爆表」，險引發致命性心律不整。跟我們一起關心本日新聞。

「原本有機會撤退」。起火點屋內堆滿雜物，詹能傑第二次從火場出來換氣瓶時，還不忘提醒同袍注意現場狀況。然而他三度進入火場，在雜物堆裡找到受困女子，捨己救人...詳全文

基隆民宅發生火警，消防小隊長救人時不幸殉職。（翻攝照片／中央社）

考量近年物價持續上漲，政院拍定現行老年年金A式與基本保證、遺屬年金、原住民給付，將從每個月4049元，調高為5000元，若修法通過每年預算估達860億元...詳全文

蔬菜汁、精力湯被許多人認定為天然、健康飲品，卻忽略其中的礦物質含量，菠菜、地瓜葉、香蕉等食材鉀含量高，反而不利腎功能差的長者。醫護分享案例，孝心在無意間造成健康風險...詳全文

滿屋回收物，連進入屋內都有困難⋯消防局上午勘驗火場，發現客廳的對講機已被燒熔至碳化，初步判定是該處短路起火，引燃周邊堆放的大量回收衣物，排除人為縱火...詳全文

川普態度又大轉彎！在與北約祕書長會晤後，改口稱不會對格陵蘭動武，美媒透露美國將爭取在格陵蘭駐軍，並獲得對當地礦產資源投資的優先否決權，防止中俄開發...詳全文

科學研究證實，人類在飛行時對鹹味、甜味敏感度會降低約 30%。不少人抱怨飛機餐沒味道、空廚菜色差，桃機在臉書專頁發文為各家航空公司平反，其實這和「高空環境」有關係，在一萬公尺高空時，機艙內溼度會變得比沙漠還乾燥，加上氣壓變化，進而影響嗅覺與味覺，空廚團隊為此會加重調味...詳全文

不少民眾曾抱怨飛機餐難吃，桃機解釋與高空環境有關。（示意圖／Getty Images）

養殖鮭魚對水溫要求極為嚴格，中國新疆吐魯番克服酷熱乾燥氣候，運用雪水滲入地下岩層過濾後形成冷泉，全年水溫維持12°C至16°C，營造鮭魚適合生長的環境。戈壁沙漠的空拍畫面，可見數十座圓形養殖池，遠方可見到火焰山。當地去年已對上海、西安等城市銷售逾500噸鮭魚，今年目標產量大幅增加至2000噸...詳全文

