【本日焦點】收到內政部回函 高虹安：明回竹市府上班／清潔員家境清寒 遭撞亡恐難領補償金 ／台泥董座憂：賠掉本土產業、數萬勞工未來

嗨！你今天好嗎？二審貪污改判無罪，遭停職的新竹市長高虹安證實，已收到中央復職回函，明天將回重返工作崗位。工作中不幸遇酒駕奪命，23歲台南清潔員因非屬編制內人員，無法領取120萬元救濟金，清寒背景令人心疼。各國水泥低價傾銷來台，台泥董座感歎，貪圖不合理低價將賠上本土產業，與數萬勞工未來。今年體壇高潮迭起，中華隊驚險拿下棒球經典賽門票、大谷翔平率道奇成功連霸，一起來回顧2025年十大運動事件。

立委任內涉詐領助理費案，二審逆轉依偽造文書罪改判6個月，可易科罰金。因符合地方制度法復職規定，復職申請已通過，至於是否回歸民眾黨，她表示尚未與黨內討論...詳全文

高虹安證實已收到內政部的復職回函，預計明天回市府報到上班。（中央社）

做不到3個月就遇難的環保局外包女員工，生前為了多賺錢、與男友籌畫未來，犧牲睡眠，在清潔公司和飲料店奔波打工，但她不適用「執行職務死亡可領120萬元濟助金」規定...詳全文

「政府必須考慮到底要不要國內的工業，還是只要半導體跟AI產業。」張安平強調，全力支持政府減少進口水泥政策，指出此舉關乎減碳及台灣基礎工業生存...詳全文

宜蘭縣大同鄉「芃芃野溪溫泉」爆紅後衍生夜唱、垃圾與違停等亂象，影響部落生活與工程安全。當地民眾憤而開挖灌入溪水，溫泉瞬間變冷水，遊客錯愕不已...詳全文

耀眼光芒照亮整片雲海！台東縣大關山隧道前的即時影像，日前捕捉到一顆「超大流星」，亮度遠超一般流星，持續時間較長，可能伴隨巨響或爆炸，尾焰如火龍...詳全文

自1972年中日邦交正常化以來，北京透過出借大貓熊，彰顯善意。2021年出生在上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」，租期到明年2月，東京都宣布，1月下旬將把這對龍鳳胎送返中國，1月25日為最後參觀日，大批民眾前來道別，園方限量開放參觀、每人僅能停留1分鐘。有人對此感到不捨，也有人認為在中日關係緊張下難以續約...詳全文

網友分享，一所幼兒園規畫澳門、珠海「親子畢業旅行」，行程包括珠海長隆海洋王國、宇宙飛船樂園，並欣賞馬戲與煙火秀，規畫入住主題飯店與企鵝共進早餐。貼文引發熱烈討論，有人認為行程豐富、適合小朋友體驗，也肯定校方用心；有一派人則認為，「附近農場玩半天就夠了」、「難怪現在的人不想生小孩」...詳全文

