【本日焦點】攻擊案凶嫌筆電加密上鎖 警求助原廠未果／國民黨拍板首波縣市長提名 4人選出爐／平均年薪540萬 股王信驊稱霸上市櫃

您今天順利嗎？解鎖台北隨機攻擊案凶嫌的筆電受阻，警方決定採取「暴力破解」，盼能打開犯罪計畫黑盒子。備戰明年地方大選，國民黨公布徵召台南、高雄等4縣市長人選，黨主席鄭麗文邀請王金平擔任最高顧問。從失業到孵出台股首檔「7千元」股王，信驊科技董事長掌握兩個關鍵轉捩點，走向「霸者」創業之路。跟我們一起關心本日新聞。

關鍵筆電遭焚毀後留下完好硬碟，但硬碟設定48字元數字密碼，理論上須跑完「10的48次方」組合，解密工程浩大，刑事局曾向華碩原廠及微軟尋求技術協助，但因涉及多項限制...詳全文

攻擊案凶嫌筆電加密上鎖，警求助原廠未果，已改採「暴力破解」。（示意圖／Getty Images）

國民黨徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華投入地方選舉，鄭麗文拉起4人的手高喊當選，她也指出從政50年的王金平願意繼續為國民黨盡心力...詳全文

今年一度以「7315元」天價改寫台股紀錄，信驊主力晶片產品如同伺服器「硬體管家」，隨AI浪潮爆發，憑藉高達80% 的全球市占率，成為亞馬遜、微軟、Meta 的死忠合作對象...詳全文

被選中成優良駕駛可以獲得獎金！今年全國45萬名職業駕駛中，僅有458人脫穎而出，篩選標準包括3年內無交通違規及肇事紀錄，5年內也不能受有期徒刑以上刑罰...詳全文

在北車遇到隨機攻擊案，見義勇為的余家昶不幸喪命。中壢仁海宮捐助200萬元關懷死傷者及其家屬，桃園市長張善政透露，余家考量經濟狀況還可以，盼市府用來協助有需要的人...詳全文

內布拉斯加州小鎮列星頓最大雇主「泰森牛肉加工廠」營運30多年，將於明年一月關閉，並裁撤3200名員工，連鎖效應下恐有超過4300人丟飯碗，占小鎮總人口三分之一以上，當地勞工預估每年流失96億元薪資與福利。當初「讓不會說英文的移民也能買下房子」的圓夢之地，如今上千人被迫帶著舉家離去，州政府比照天災般緊急狀態處理，協助居民...詳全文

國際情勢持續動盪，美國期中選舉明年11月登場，將改選眾議院435席、參議院33席，共和黨是否丟掉兩院控制權受關注；台灣也將在11月舉行縣市長、議員九合一選舉，牽動朝野地方布局。俄烏戰火則進入四周年，普丁態度仍十分強硬，強調烏克蘭必須割讓領土才可能結束戰爭。運動賽事方面，明年有棒球經典賽、冬季奧運、足球世界盃等盛事...詳全文

