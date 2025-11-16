【本日焦點】整年「旅客掛蛋」北捷年花50萬維護／「囤房稅2.0」徵收 113萬戶遭課重稅／騎士與腳踏車相撞喊沒事 就醫突昏迷⋯變雙亡

你今天好嗎？北捷北投旅客服務中心，整年的旅客數竟掛蛋，形同閒置，議員喊話轉型，活化土地資產。囤房稅2.0發威，逾113萬戶遭課稅，貢獻稅收增加57.87億，專家卻認為難以達到改善空屋的效果。日本東京奪下全球最富裕城市寶座，台灣只有台北擠入前100名的行列。一起關注本日新聞。

北投旅客服務中心啟用約25年，由於地點偏僻，去年旅客數掛零，只有附近民眾會租用辦活動。北捷坦承處境尷尬，想轉型需先獲得捷運局同意...詳全文

捷運北投旅客服中心形同閒置，北捷表示此處為移交接管，將與其他局處討論如何活化。（圖／北捷提供／中央社）

其中多是非自住家用、多屋且空屋或閒置的房屋，以及建商超過2年未銷售，稅收增加57.87億，占總稅收比率超過6成...詳全文

22歲徐男當下頭部受創，仍馬上起身表示可以自行就醫，抵達醫院後突然昏厥，搶救不治。86歲的阿公送進加護病房，也在隔天離世...詳全文

台中安和公園舉辦「翔童樂馬戲團」親子活動爆出意外，造成1名孩童輕傷， 經查因為電線被外力扯斷、插頭斷裂，造成設備突然洩氣...詳全文

川習峰會後，雖然部分稀土品項管制放寬，但「釔」仍在限制名單，供應短缺恐衝擊航空航太、能源設備與半導體等關鍵產業...詳全文

《CEOWORLD》報告指出，東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約2.49兆美元緊追在後，第三名則是洛杉磯，首爾、大阪與上海均躋身前10名。台北以8.67億美元位居全球第25名，是台灣唯一進入前100名的城市，台中、高雄、桃園與台南皆無緣進軍前百名...詳全文

報告分析，東京在「運作效率、科技成熟度、政府管理」上都是全球標竿，把創新和城市基礎設施融合得很好。（示意圖／Getty Images）

Logo的設計被認為「過時且費解」，晶圓的圖案被聯想成羽毛球拍、紗窗，或是填字遊戲，連開頭的「t」字，許多人也不解為何是小寫。根據台積電文教基金會顧問陳建邦說法，晶圓上的黑點，類似日本舞台上「黑子」的意義，有低調、不搶眼的精神，而小寫t的原因，洪鐵城曾表示，有「出頭」的意象...詳全文

外媒報導認為，這些元素顯得老派「已難以與全球龍頭企業的地位相符。」（示意圖／Getty Images）

