【本日焦點】日本重大車禍 57車連環撞釀2死26傷／新竹市長提名禮讓高虹安？鄭麗文出聲／不是胸痛⋯醫曝冬季猝死5大警訊

你今天好嗎？日本高速公路重大車禍，57輛車連環追撞，引發逾10輛車起火燃燒，現場瀰漫燒焦臭味，已釀2死26輕重傷，尚待恢復通車。國民黨表態推進「藍白合」，新竹市將禮讓無黨籍的高虹安連任，黨內出現反彈，黨主席鄭麗文稱在野合作順暢。起源於英國作家的床邊故事，「小熊維尼」平安夜迎來誕生100周年，背為您揭開這個角色。一起關注本日新聞。

事發當時水上町發布大雪警報並持續降雪，關越自動車道疑因路面結冰引發車輛打滑，起初先是卡車相撞，逾10輛車起火燃燒，警消花了約7個半小時撲滅...詳全文

日本群馬縣關越高速公路水上交流道26日發生57輛車追撞車禍，圖為27日凌晨的現場情況。（圖／Kyodo／美聯社）

有意爭取藍營提名的何志勇表態參選立場不變，要求民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，他才退選。鄭麗文則稱竹市適用「現任優先」原則，依然會按照既定時程...詳全文

冬季猝死的前兆都很「安靜」，由於症狀通常都太輕、太模糊，像是感冒或是疲勞，容易被忽略。若胸口感到像被壓著，明明睡夠卻還是很累，或是半夜醒來心跳加快，都要提高警覺...詳全文

與對方家長發出共同聲明，「這是孩子之間的衝突事件」，並非霸凌案件，並呼籲媒體與大眾勿標籤化，盼日後社會能以更審慎負責的態度看待...詳全文

退休補教業者爆出涉嫌詐保事件，壽險業界想起數年前實支實付新制未上路前，有一家6、7人輪流在同個捷運站出入口跌倒，鑽漏洞詐保...詳全文

這個單純、愛吃蜂蜜的經典角色於1925年首度在《倫敦晚報》登場，原型是英國作家米恩之子的泰迪熊玩具「愛德華」，數年後的一趟動物園之旅後，改名成「維尼」。米恩當年居住的英國薩塞克斯郡亞士頓森林，正是故事中「百畝森林」的原型，如今也成為粉絲朝聖的熱門景點，造就無數跨世代的情感記憶...詳全文

虔誠拜拜老婦因為嚴重貧血、雙腳水腫就醫，血紅素低到剩5.8，家人原本以為只是長輩營養不良，檢查後發現紅血球上面布滿藍色斑點，稱作「嗜鹼性點狀紅血球」，血鉛濃度高達59。家中3歲和12歲孫子也受害，血鉛濃度高達30、40，鉛累積在腦中，日後恐出現過動或學習障礙。醫師提醒，家中神明廳，務必確保通風，讓空氣對流，並用溼抹布清潔，以免空氣中瀰漫鉛粉塵，更要選擇品質好、經過認證的香，避免傳統習俗造成健康負擔...詳全文

醫師建議誠心祭拜不需要煙霧繚繞，一柱清香配上新鮮空氣，才是對家人最好的交代。（示意圖／Getty Images）

