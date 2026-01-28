【本日焦點】替代役男遭丟包被輾斃有疑點⋯改列重大刑案／黃國昌宣布黨內新人事 柯文哲任「院長」／直播攻頂101挨轟「玩命」Netflix發聲

你今天好嗎？日前頂大替代役男在台64線上被輾斃案件，家屬質疑可能是被拖下車，檢警調查相關證據後也認為有疑點，將此案改列「重大刑案」。民眾黨公布一級主管人事，前黨主席柯文哲將擔任國家治理學院長，未來會開辦相關課程，強化人才庫。八仙塵爆十周年，當年承擔第一線救治責任的醫師莊秀樹，於去年底病逝，院方舉辦追思會，回憶他過去威嚴作風背後的暖心故事。一起關注本日新聞。

行車記錄器錄到司機要求別踢椅背跟車門，接下來罵髒話就把死者趕下車，隨後又傳出多起聲響。死者全程噤聲，將調查是否有被拖下車的可能...詳全文

一名替代役男25日凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台64線高架快速道路，先後遭4車輾過，當場死亡。（圖／翻攝畫面／中央社）

擔任黨內的國家治理學院長，未來將領軍開辦國政班、候選人訓練課程等，強化民眾黨內人才，並擴大社會連結，盼吸引更多有志之士...詳全文

《華爾街日報》專欄作家批評此類直播「帶有獵奇意味」，甚至還以毛骨悚然一詞形容。Netflix表示，已將直播設有觀眾酌情觀看提醒，並設置延遲機制...詳全文

宜蘭「星夢森林劇場」2023年爆發園區動物集體中毒事件，調查後發現疑似與同業不滿員工跳槽有關，園方表示，同業間的競爭不該跨越紅線...詳全文

生前有3件誹謗罪已遭起訴，還被控以「印股票換鈔票」方式違法吸金逾1億元，一審遭判刑10年，二審預料也將判不受理...詳全文

林口長庚燒燙傷中心前主任、整形外科權威莊秀樹醫師去年底因主動脈剝離辭世，昨日適逢八仙塵爆10周年，院方舉辦追思會，分享他背後的溫暖故事。傷友們紛紛回憶當年「被罵」的情況，指出他的威嚴表情背後都是來自專業，並感謝因為他的治療，才漸漸恢復到現在的狀態...詳全文

莊秀樹曾在八仙塵爆發生後，親自帶隊承擔第一線急性救治與後續重建，受人感念。（圖／林口長庚醫院提供／中央社）

小鎮尼謝米連日遭受暴風雨侵襲，不僅房屋有墜落風險，空拍畫面還拍到一輛汽車懸空在斷崖外，畫面令人觸目驚心。民防部門表示，超過1500人被緊急撤離，懸崖邊的居民將永久被安置到其他地區。天災引起當地大批民眾不滿，許多人表示，過去就曾發生類似山崩事件，相關風險長期未獲政府妥善處理...詳全文

