【本日焦點】校園命案二審宣判 死者家屬淚喊司法已死／北市隨機攻擊案 凶嫌父母下跪道歉／賴清德彈劾案 排入周五立院議程

您今天還好嗎？兩年前震驚社會的新北校園命案，當事少年、少女二審分別被判12年、11年徒刑，死者父母無法接受，淚崩「為什麼判那麼低？」。台北隨機攻擊案釀嚴重死傷，嫌犯父母今日首度出面受訪，為兒子犯的滔天大錯下跪道歉。閣揆卓榮泰不副署財劃法爭議延燒，在野挾人數優勢，將賴清德總統彈劾案排入周五院會議程。近期您有出遊計畫嗎？許多民眾認為國旅貴又難玩，「國旅教父」點破迷思。跟我們一起關心本日新聞。

「原本預期刑度是30年，結果只判12年」，法院說凶手需要久一點的時間教化，校園命案死者父親不滿「誰來幫我們的小孩回復生命」，少年、少女經法官引導下才道歉，非真心悔改...詳全文

廣告 廣告

新北校園命案二審宣判出爐，死者家屬無法接受。 （示意圖／Getty Images）

27歲男子在台北市隨機攻擊，釀嚴重死傷後墜樓不治，今天進行遺體解剖。父母首度出面受訪，連說4次對不起，並下跪向社會大眾及受害者家屬致歉...詳全文

藍委透露彈劾總統案，規畫邀請賴清德到立法院說明，表決時間大概在明年520前後，綠委批評藍白席次不到三分之二，明知彈劾案不會通過，要總統到立院就是想罵他...詳全文

工地勞動力老化問題惡化中，營建公司指出技術工人月薪破10萬不成問題，但年輕人不願逐工地而居，缺工問題難解，75歲工人李先生感歎早就沒有經濟壓力， 退休計畫一延再延...詳全文

2025年年終獎金前五大產業出爐，金融保險業以平均三個月穩居冠軍，其次為運輸與物流倉儲業2.44個月、科技資訊業2.25個月，大眾傳播業及補教業分別僅有0.4個月、0.53個月...詳全文

台灣物價高漲，很多人寧願存錢出國，也不想在國內「當盤子」，雄獅旅遊總經理黃信川接受《Yahoo財經大人物》專訪直言，國旅被嫌貴，關鍵不在價格本身，而是「混用比較基準」，例如許多人用三星級預算，期待五星級體驗，或拿平日價格對比假日房價。此外國旅不是單一市場，而是高度分眾，像員工旅遊、學生校外教學、家庭出遊等，在意的價值與時間結構都不同...詳全文

許多人覺得國旅貴，雄獅旅遊總經理直言比較基準錯了。（圖／Yahoo股市）

總獎金高達1028億元，西班牙具200年歷史的聖誕彩券開獎，今年夏天遭野火重創的卡斯提亞－雷昂自治區開出117組中獎號碼，喜獲173億元獎金，鎮長直呼是「天賜的禮物」，鄰近的維亞布利諾鎮也分得頭獎，當地民眾走上街頭噴灑香檳。該彩券特色在於同一組號碼會重複發行198組系列，因此可讓不同地區同時出現大量得主...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。