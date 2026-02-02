【本日焦點】樂壇噩耗 小胖老師袁惟仁平靜離世／黃金價格暴跌 楊天立：大幅清洗很合理／擲筊決定 白沙屯媽祖進香時程出爐

願大家平安。資深音樂人袁惟仁今日過世，享年57歲，家屬證實他「帶著溫暖離開的」。黃金市場斷崖式崩跌，台銀「黃金王子」分析目前的劇烈修正，屬於「噴出式上漲」後的技術性洗盤。擲筊結果出爐！今年白沙屯拱天宮媽祖進香，將於4/12啟程。跟我們一起關心本日新聞。

資深音樂人袁惟仁過世，享年57歲。他2018年因意外摔倒造成腦溢血昏迷，2020年再摔傷，長期臥病在床。包括陳子鴻、黃韻玲等多位音樂人轉發袁惟仁二姊的訊息，悼念好友...詳全文

袁惟仁過世。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

金價上周五失守5000美元大關，創43年最大單日跌幅，台銀貴金屬部經理楊天立認為即便回檔50%或技術性修正至61.8%，皆在合理預期內，高波動金價將成今年常態...詳全文

去年報名人數逼近33萬人，再創歷史新高，拱天宮表示今年進香時間落在4月，徒步往返北港朝天宮全程8天7夜，報名時間自3/11起至4/9止...詳全文

高鐵通車後才新增的苗栗、彰化、雲林三站，日均旅次未破萬，其中彰化站更僅有五千多人次，交通部前部長賀陳旦示警，高鐵東延宜蘭、南延屏東應記取教訓...詳全文

當消費者物價指數累計成長率達5%時，就會調整勞保年金給付，依據勞保局資料，將有六個年度累計成長率跨越門檻，包括2011年、2012年、2016年等...詳全文

藝人大S逝世一周年，丈夫具俊曄親自設計她的雕像放在墓園，一拉開塑膠布，徐媽媽立即上前抱住雕像，躲進傘下後摟著具俊曄看著雕像，看得出還是相當傷心，小S也向前摸雕像的手。現場來了許多好友，包含羅志祥、賈永婕夫妻、言承旭、周渝民、蔡康永、楊丞琳等...詳全文

大S逝世一周年，具俊曄設計的雕像揭幕。（Getty Editorial）

不少過來人直言念「生科學群」出路狹窄、待遇不佳，原因是台灣未具備相關產業環境「世界十大藥廠沒一家進駐」。輝達執行長黃仁勳卻曾指出「電腦的時代已經過去」，若能重新選擇科系，他會選擇「生命科學」，並形容這是最複雜、也最具長期影響力的領域之一...詳全文

