【本日焦點】標題1／標題2／標題3

嗨！你今天好嗎？

1.標題一

摘要...詳全文

圖片

2.標題二

摘要...詳全文

3.標題三

摘要...詳全文

4.標題四

摘要...詳全文

5.標題五

摘要...詳全文

蓋瑞被封為「普立茲克建築獎教父」，他的最大特色是以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條。生前最著名的作品被認為是1997年以鈦金屬打造的「西班牙畢爾包古根漢美術館」，這是當代建築與解構主義建築的代表作。他親手設計的中國醫藥大學美術館於5月動土，預計4年落成，是他在東亞的唯一鉅作，也將成為台灣的新地標...詳全文

廣告 廣告

蓋瑞5日在位於聖塔蒙尼加的家中，因為呼吸道疾病過世。（圖／Matt Winkelmeyer／Getty Images）

白色細絲俗稱「橘絡」，富含橙皮苷成分，具有強大的抗發炎、抗氧化作用，能夠有效調節血脂、協助穩定血壓，同時也是促進腸胃蠕動的好幫手。另外，橘子果肉的維他命C能提升身體戰鬥力，葉酸能提供製造紅血球的關鍵養分，可有助於日常遠離疲勞感。但若有高血糖、腎臟疾病民眾，要注意控制食用的數量...詳全文

營養師高敏敏透露橘子的白絲富含橙皮苷，具有抗發炎、抗氧化等效用。（示意圖／Getty Images）

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。