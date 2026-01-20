【本日焦點】機上有2台灣人 熊本觀光直升機失聯／亮票遭判拘役55天、緩刑2年 趙少康發聲／已44年沒人繼承「大地主」1.4億元土地歸國庫

當心低溫，冷氣團來襲越晚越冷。日媒報導，熊本一架觀光直升機在阿蘇山頂附近，疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載兩名台灣籍乘客。趙少康去年在罷免案投票時兩度亮票，遭判拘役55天、緩刑2年，他表示「在想不要去關算了」。北市一名「大地主」名下價值約1.4億元的土地，長達44年無人繼承，最終確定全數歸國庫所有。跟我們一起關心本日新聞。

日本警方指出「目視確認發現疑似直升機機身殘骸」，地面部隊已趕往現場。我觀光署表示，尚未接獲旅行社相關事故通報。據了解，會安排搭乘直升機的，多為自由行旅客...詳全文

熊本阿蘇山觀光直升機失聯，機上有兩名台灣籍乘客。圖為阿蘇山示意圖。(Photo by CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images)

趙少康提到「什麼都做過，沒坐過牢」，會再跟律師討論。他強調，無論如何把票顯示出來，就是不對，但那是張罷免票，他的立場大家都知道...詳全文

國產署指出，該名被繼承人於1977年過世，生前名下擁有多筆文山區、信義區的土地，因始終無人承認繼承，於2021年完成清理結案。近年無人繼承遺產案件持續增加...詳全文

蘆洲逆倫血案震驚社會，警方表示，廖嫌犯案後騎車到三重棄車，再搭計程車到新莊步行逃逸，機車車廂內找到開山刀一把，疑為凶刀。據了解，廖嫌疑因不滿父母管教已久...詳全文

中天新聞主播林宸佑疑被中國統戰吸收，涉嫌共諜案，一同被羈押禁見的5名現役軍人，其中有士官長、士官、士兵，服役單位則包括陸軍官校、海軍陸戰隊和飛彈部隊...詳全文

貝克漢家族的長子布魯克林在社群投下震撼彈，揭露他與父母決裂的內幕，稱他們多年來一直試圖毀掉他與妻子的感情。布魯克林聲稱，在2022年大婚前幾周，父母不斷施壓並試圖「收買」他，要求他簽署放棄自己「姓名權」的協議，婚禮當天，母親維多利亞更「劫持」了他與妻子的初舞...詳全文

布魯克林貝克漢（左）正式與父母決裂，痛批父母重視的從來不是情感。（圖／Getty） (Photo by Jeff Spicer/BFC/Getty Images for BFC)

不少民眾覺得「5G貴又沒比較好用，為何要換？」《Yahoo財經大人物》專訪遠傳總經理井琪，親談5G到底貴不貴。「你每天喝咖啡嗎？」井琪沒有先攤開資費表，而是拋出一個日常問題。即便是最貴的1399元方案，平均下來一天大約40多元，就是一杯咖啡的錢。如果這樣依然覺得太貴，她再拋出一個問題「如果一天給你50元讓你別用手機，你願意嗎？」...詳全文

遠傳總經理井琪以不同視角審視自己的電信帳單。（圖／取自Yahoo圖庫）

