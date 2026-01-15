【本日焦點】民進黨台南市長初選 陳亭妃勝出／台積第4季淨利5057億 史上最狂／北市隨機殺人案偵結 剖析嫌犯性格

您今天順利嗎？民進黨台南市長初選民調結果出爐，立委陳亭妃贏林俊憲2.69個百分點出線，將與國民黨謝龍介對決。台積電召開法說會公布第四季獲利狀況，首度營收超過一兆元，也首見單季獲利突破5千億元。捷運台北車站、中山站去年發生隨機攻擊案，釀多人死傷，嫌犯已死亡獲不起訴，北檢與警方分析其犯罪動機。跟我們一起關心本日新聞。

爭取成為台南400年來首位女性市長，陳表示「要六戰六勝謝龍介」目標2026贏、2028台南大贏，林俊憲則說個人努力不夠讓大家失望，接下來大選會支持她...詳全文

民進黨台南市長初選，立委陳亭妃勝出。（中央社）

台積電2025年累計營收與獲利皆創下歷史新高，總營收3兆8090億元，年增31.6%，總毛利率59.9%，上揚3.8個百分點，與去年同期相較，去年第四季營收增加20.5%...詳全文

「個人長期策畫犯案、無共犯」，北檢調查認定攻擊案嫌犯個性壓抑、具反社會人格，資金僅來自於母親及個人薪資，顯非受犯罪組織、境外勢力指示...詳全文

台美關稅談判進入最終階段，傳美國對台進口關稅將降至15%，行政院副院長鄭麗君等人再度前往美國，此行有四項談判目標，拚爭取232條款半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇...詳全文

今年起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，國土署協助業者度過陣痛期，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化土石方運送流程、小貨車得申請裝置GPS...詳全文

腎臟科醫師分享案例，一名女子有慢性腎絲球炎卻未經治療，多年前已有蛋白尿，加上長年熬夜、愛喝飲料，某日深夜加班突然感到「肺部像溺水」般喘不過氣，送急診抽血檢查發現腎功能已完全衰竭，尿毒素指數破表導致肺水腫，必須立刻插管...詳全文

醫師指出，含糖飲料當水喝、長期熬夜等是傷腎壞習慣。（示意圖／Getty Images）

世界棒球經典賽中華隊開始第一階段集訓，首日共31人參加，「台灣隊長」陳傑憲領軍24位中職選手及旅外體系7人，包含旅日好手古林睿煬、孫易磊、林安可及捕手林家正等人，資深左投陳冠宇尚未報到，總教練曾豪駒指出他目前有私人安排...詳全文

經典賽中華隊32人集訓名單出爐，陳傑憲續任隊長。（Getty Editorial ）

