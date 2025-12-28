【本日焦點】深夜規模7強震後至今餘震少 氣象署解釋／「陳志明醫師」擁2.3萬訂閱 醫院：無此人／會更冷 鄭明典推估「0度線」觸台時間

你今天好嗎？昨日宜蘭外海發生地震，繼921大地震、花蓮0403地震後第三個規模達到7以上的地震，氣象署揭露餘震少的原因，另外也針對警報「先搖再響」的狀況解釋。YT頻道「陳志明醫師」被證實是AI生成影片，片中穿白袍的男性根本不存在，其宣揚的醫療觀念也錯誤百出，專家提醒民眾勿受騙，有健康問題請尋求正常就醫管道。沒有時間害怕⋯深夜地震後竹科周邊道路竟出現壅塞情形，疑似有大批工程師被「召喚」回去工作、顧晶片，掀起網路熱議。一起關注本日新聞。

地震中心說明，花蓮0403地震與這次的深度、構造均不同，這次屬於隱沒帶地震，深度較深，有感地震的頻率會相對較少...詳全文

新莊龍安陸橋因強震致磁磚掉落，區公所連夜完成掉落磁磚清除及封閉。（圖／公所提供／中央社）

該YouTube頻道共有326部影片，一名身著白袍的男性講解，被證實是利用AI生成。北榮、台大證實查無此人，其宣導的療法也並非事實...詳全文

最快1月2日晚上就有機會迎接強烈大陸冷氣團，因為模式預報的一致性很高，有參考價值。屆時地面氣溫有很高的機率會達到10℃以下...詳全文

致詞時提到民國八年「五四運動」喊出的德先生、賽先生，落實在他的政治理念中。蔣舉出1999、生生喝鮮奶兩個案例，強調執政要以人為本...詳全文

原定從紐約飛往桃園的航班，因天候因素轉降日本大阪關西機場，疑似有人攜帶槍枝遭查獲。長榮證實乘客有「不符合規範物品」，執法單位處理中...詳全文

網友發現地震後，Google Maps顯示竹科周邊部分路段出現橘線、紅線壅塞情形，推測是有許多工程師被叫回去上工。網友表示「房子可以倒，晶片不能不出貨」、「台積前面都紅的」、「撿晶片吧」。竹科管理局則表示，園區整體運作未受影響...詳全文

地震後深夜時段，竹科周邊部分路段出現壅塞情況，引發網路熱議。（示意圖／Getty Images）

坦言這項決定其實已經思考了3、4年，隨著自己重新找回對籃球的熱情、並且與弟弟同隊奮戰過，覺得自己是時候退休了。當時每天都與家人及心理師反覆討論與掙扎，有時候想繼續打，有時候又想退休，直到某次身體與內心出現強烈的不安感，找哥哥與嫂嫂討論整整一天後，認為若沒有保持100%的狀態復出，對大家都不公平，最終才下定決心...詳全文

宣布退役的台裔的NBA好手林書豪，28日舉行「豪情不滅」粉絲感謝會。（圖／中央社）

