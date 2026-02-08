【本日焦點】無法裝冷氣、滲水問題⋯交屋潮糾紛湧現／寇世勳自責⋯向林義雄一家人道歉／寒流發威愈夜愈凍 平地探6℃以下

寒流來襲，務必做好保暖工作！房地產市場進入交屋潮，相關爭議近日引起熱烈討論，包括漏水、管線等問題接連發生，建商、房產業者分析原因。演出《世紀血案》，寇世勳發聲道歉並對劇組喊話，在取得相關授權與理解之前，停止後續製作。高鐵座椅竟被「90度調整」，乘客面朝窗外照片惹議，官網籲勿影響他人。一起關注本日新聞。

市場預估，今年起到2028年，估有近40萬戶陸續交屋。業者坦言，這批建案在市況最冷、成本最高時興建，雖然陸續完工，但部分建商為了趕交期、降成本，品質把關出現懈怠...詳全文

廣告 廣告

全台進入交屋高峰期，市場預估2026到2028年，將有近四十萬戶的交屋潮湧現。（示意圖／Getty Images）

「因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成二次傷害，我深感自責。」《世紀血案》演員陸續發聲道歉，在片中演出要角汪將軍，寇世勳也發文表達深刻反省...詳全文

台中以北及金門等十縣市達橙色警示「非常寒冷」，新北富貴角下午近2時測到7.8℃低溫，氣象署表示，即起至明晨各地各地持續降溫。專家吳德榮指出，台北有機會低於10℃...詳全文

行政院前發言人陳宗彥日前腦溢血送醫，傳仍持續昏迷，情況不樂觀。醫師提醒，約四成患者在發病前一周會出現劇烈頭痛，還會伴隨頸部僵硬症狀...詳全文

大安森林公園站和善導寺站廁所接連發生火警，警循線逮補72歲老翁。研判動機因台中某重劃區土地變更案，多次陳情沒得到回應，北上犯案吸引注意...詳全文

「很沒品，後面的人要怎麼用桌子。」網友在社群平台分享現場照片，高鐵座椅被調整成面向窗戶，「無情開啟勿擾模式」，掀起熱烈討論。網友調侃「超好笑，向日葵」、「高鐵直接升級觀光列車」。高鐵官網資訊，所有列車座椅均可180度旋轉，但強調不得影響到其他旅客...詳全文

高鐵說明，可旋轉座椅與同行旅客互動，但強調不得影響他人，若列車服務人員發現有類似情形，將主動勸導。（示意圖／Getty Images）

一對老夫妻帶孫子看診，不解家裡很乾淨也沒養寵物，孫子卻久咳不癒、過敏嚴重。阿公承認會在室內抽菸，「但都有開窗戶通風」。醫師洪華希呼籲吸菸者別再用「我有開窗」安慰自己，因為一般通風只是杯水車薪，根本無法抹去室內二手菸留下的致癌物，「颳颱風才能吹散」，甚至「側流菸」會生成更多有機毒物...詳全文

開窗通風幾乎無法吹散室內抽菸殘留的致癌物。（示意圖／Getty Images）

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。