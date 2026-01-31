【本日焦點】環明輪爆走私海洛因 陽明海運幹部遭收押／黃金白銀上演「華許拋售」價格暴跌／漢他病毒「狡猾」醫：症狀一開始像感冒

嗨！你今天好嗎？陽明海運所屬貨輪「環明輪」日前進入高雄港時，船艙內起出大量一級毒品海洛因，涉案尤姓幹部聲押獲准。川普公布提名新任聯準會主席人選，美股主要指數全面下滑，黃金與白銀等貴金屬價格也暴跌，市場波動加劇。北市大安區出現國內今年首例漢他病毒症候群，造成一死，醫師示警初期症狀類似感冒，病情可能迅速惡化。跟我們一起關心本日新聞。

高雄港海關查獲船艙內夾藏大量一級毒品海洛因，檢方指出，疑尤姓幹部涉入走私行為，其他船上人員為求自保而通報。陽明海運以案件調查中不予評論，稱船員及船舶均已回復正常營運...詳全文

廣告 廣告

陽明海運「環明輪」日前進入高雄港時，遭海關人員查獲船艙內夾帶大量海洛因。（中央社）

華許獲提名接任聯準會主席，消息引發市場擔憂未來貨幣政策走向，投資人預期政策立場偏鷹，美股主要指數全面收跌，貴金屬價格也明顯回落，市場波動加劇，被形容為「黑色星期五」...詳全文

疾管署公布國內今年首例漢他病毒症候群病例，患者為北部70多歲男性，主要活動範圍在住家，家中曾出現鼠類活動跡象。醫師指出，漢他病毒病情惡化速度快，短時間內可能出現休克等重症狀況...詳全文

「在案情尚未釐清前，呼籲外界不要轉述或揣測未經證實的資訊，以免造成二度傷害。」台中市長盧秀燕強調，警方、消防與檢調單位已第一時間介入調查，並指示社會局協助家屬...詳全文

嘉義縣大埔鄉的歐都納山野渡假村宣布將於3月10日停業。業者指出，由於長期人力招募困難及地震影響觀光人潮，經董事會評估後決定歇業，消息曝光後引發不少討論...詳全文

醫師陳志金在社群平台整理「門診10地雷行為」，提醒民眾避免敲門、探頭、偷錄音等行為，也不宜插隊詢問或臨時加號，以維護醫療現場秩序與彼此尊重，讓門診流程更順暢。另外，與其隱瞞過去就醫紀錄或拿網路資訊「考」醫師，不如一次把狀況說清楚，更有利病情處理；在被詢問姓名、出生等個資時不要不耐煩，這都是為了保障安全...詳全文

醫師表示，事先整理自己的症狀，以及發生經過，能讓看診過程更快速。（示意圖／Getty Images）

擁有667萬訂閱，被譽為「華語YT之王」的「老高與小茉」，去年突宣布停更，陪伴重病罹癌的愛犬。老高昨日突然以不露臉方式回歸，更新影片，他表示自己仍需時間調整，再逐步恢復更新，感歎人生中終究會失去重要事物，引發粉絲熱烈討論與擔憂，不少網友從聲音狀態感受到其情緒低落，留言表達關心與支持...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。