【本日焦點】用延長線要「摸一下」消防員籲2情形快拔掉／批「爬101違反工安」掀議 工傷協會7點聲明／台中房仲吸金23億潛逃泰國 中檢求處重刑
你今天好嗎？冬天許多家庭會使用電暖器、電磁爐以及烘衣機等高功率電器，消防員發文呼籲，請民眾務必留意延長線溫度，「摸一下」可能救你全家一命。攀岩大神霍諾德徒手登頂台北101，讓世界看見台灣，工傷協會痛斥「把人命當宣傳素材」引發討論，今日再度發出七點聲明。日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌下起破紀錄大雪，機場旅客運輸受到嚴重影響，旅遊達人建議「能不動就不動」，保障旅行安全。一起關注本日新聞。
1.用延長線要「摸一下」消防員籲2情形快拔掉
「消防神主牌」發文指出，電暖器、電磁爐等高功率電器，一定要直接插在牆壁插座上，若使用延長線，要選用有「過載自動斷電」功能，並且嚴禁綑綁...詳全文
2.批「爬101違反工安」掀議 工傷協會7點聲明
發文批評攀爬活動「把人命當宣傳素材」，網友卻不買單，認為工安與極限運動不能相提並論。工傷協會表示，從未否認攀登者的專業與能力...詳全文
3.台中房仲吸金23億潛逃泰國 中檢求處重刑
葉男從108年起就以投資、代管房屋等名義詐騙，宣稱可提供高額報酬，甚至誘騙員工充當公司負責人，導致41名被害人背負巨額債務...詳全文
4.「就算滾蛋也要拚」賈永婕吐心聲
賈永婕指出，2024年9月底才上任不到一個月，就收到霍諾德團隊的來信，當下就確定「一定要做」。並爆料當時有不少人潑髒水，想把她拉下來...詳全文
5.花蓮玩到身上剩2千 爽抱6.92億頭獎
台彩轉述，一名40歲單身未婚男子原本在台北工作，因為年假太多，抱著「支援花蓮經濟」的念頭開車去玩，想著既然要振興經濟，就要把錢花光...詳全文
北海道札幌大雪創紀錄 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
新千歲機場對外列車、巴士宣布停駛，計程車也一車難求，不少旅客進退兩難。旅遊達人建議，遇到極端天氣時，若真的非動不可，應以「地鐵加上短程計程車」作為唯一考量，切勿嘗試跨城市的長途移動。新千歲機場有溫泉、飯店與餐廳，可詢問櫃檯是否提供睡袋或開放航廈過夜...詳全文
上野雙胞胎貓熊提前回中國 最後參觀日湧人潮道別
「曉曉」與「蕾蕾」雖然都出生於東京，但依照中國「貓熊外交」的規則，所有權仍屬中國。牠們將在1月27日正式離開，日本時隔54年再度出現零貓熊的情況。25日的最後參觀日採取抽選制，名額僅開放4400人，中籤率約4%，許多民眾即使沒有抽中資格，仍選擇到現場向貓熊道別...詳全文
