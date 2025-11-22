【本日焦點】稱「熊出沒」取消日本團 26人共被騙近百萬／曾被譽為「情人橋」淪廢墟兩年 鄉民心碎／北檢為一把失竊傘追訴到二審 惹惱高院
嗨！你今天好嗎？臨時被告知「日本有熊」，旅行團出發前一天取消行程，受害者包括退休官員、民代，質疑遇到詐騙，業者「連機票都沒訂」。屏東滿州港口吊橋曾被譽為「情人橋」，近年殘破失修宛如廢墟，遲未修復，遭地方居民怒批煞風景。無辜被控偷傘的婦人，因罪證不足一審獲判無罪，北檢卻追訴到二審，引發高院抨擊。影壇盛事金馬獎登場，精采典禮帶您直擊。跟我們一起關心本日新聞。
1.稱「熊出沒」取消日本團 26人共被騙近百萬
團費不到4萬元的「耐斯旅行社」東北旅遊團，吸引許多受害者報名，並提前繳清費用，沒想到承辦人臨時取消，還數度改口原因。議員指業者以拖延退費、持續招攬手法...詳全文
2.曾被譽為「情人橋」淪廢墟兩年 鄉民心碎
港口吊橋昔日是熱門打卡地標，吸引無數情侶朝聖，兩年前受颱風重創後，大面積斷裂、殘破懸掛，遊客路過也直搖頭。縣府表示，已積極推動改建工程...詳全文
3.北檢為一把失竊傘追訴到二審 惹惱高院
區公所前一把「米其林大傘」被偷，一名婦人被控是賊，但小偷身形、出入時間與她明顯不同，一審判無罪，但北檢以婦人容貌與犯嫌相似等理由上訴，遭高院駁回...詳全文
4.要求烏國割地 川普28點俄烏和平方案一覽
川普政府與俄羅斯商討出停戰的「和平方案」，包括要求烏克蘭限武、放棄加入北約等。烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭正面臨非常艱難的抉擇...詳全文
5.月世界垃圾山主嫌 4連霸里長父子遭收押
知名景點被傾倒數百噸廢棄物，檢警查出，幕後主嫌疑為里長李有財及兒子李子森，涉嫌聯手三家清運業者，非法將廢棄物載運到田寮山區產業道路邊...詳全文
輪胎行老闆神操作 30年前「號誌桿加套」至少救兩命
怎麼放進去的？台中市區一處十字路口的紅綠燈號誌桿底部套著三個輪胎，讓民眾大感困惑。原來是早年號誌桿安裝時，當地輪胎行老闆請施工人員從頂端套入，成為救命的防護設計，已讓兩名發生車禍的機車騎士獲得緩衝，免於嚴重傷害，但這個善意設計也面臨被當成垃圾桶的困擾...詳全文
池袋車站空蕩蕩？網驚呼陸客消失衝擊大 旅日達人搖頭
外交事件波及觀光，中國旅客取消逾50萬張赴日機票。有網友日前po出池袋站西口街道冷清的照片，直呼「下午3點竟然這麼空曠舒服」，林氏璧不以為然，直指該區人潮本來就不多，而且應該要去觀光客更多的地方查看才準確。不少常去日本的網友也指出「看人潮要在中央口或東口」、「西口人偏少是真的」...詳全文
