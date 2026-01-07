【本日焦點】空軍：尚無證據確認辛柏毅完成跳傘／獲取格陵蘭 白宮：動用美軍是選項之一／打破彭淮南防線 陶朱隱園實價登錄公布

嗨！強烈冷氣團來襲，務必保暖。花蓮基地F-16V失聯，空軍表示，尚無證據確認飛官辛柏毅完成跳傘，強調「搜救不會受限72小時」。白宮稱不排除出動美軍拿下格陵蘭，英法德等七國領袖共同發布聲明，呼籲美國應尊重丹麥跟格陵蘭主權。地標豪宅「陶朱隱園」實價登錄公布，以每坪364萬元打破「彭淮南防線」，登上台灣豪宅單價王。跟我們一起關心本日新聞。

「他該做的都已經做了。」空軍第五聯隊上尉辛柏毅駕駛F-16V夜航訓練失事，通話資料提及「我現在高度一直在下掉」，並三度無線電回報預計跳傘，隨後雷達光點消失...詳全文

上尉飛官辛柏毅疑跳傘失聯，空軍說明搜救及初步調查狀況。（中央社）

白宮副幕僚長米勒表示，「實力才是世界鐵律，美國是北約主力，控制格陵蘭理所當然」。美國國務卿盧比歐則另透露，川普傾向以購買方式取得。川普團隊軟硬兼施...詳全文

受到國際豪客矚目，陶朱隱園高樓層戶去年以總價11.1億元成交，每坪單價達364萬元，刷新台灣豪宅紀錄，更明顯拉開價格差距。專家指出，富豪購屋策略著眼資產保值...詳全文

台股指數震盪走低，交易值則衝出8543億元歷史新高。台積電遭加碼調節2.6萬張，成為外資主要賣超標的，買盤則集中在高股息ETF。分析師指出，法人短線操作會趨於保守...詳全文

21歲男學生日前突然在教室昏迷倒地，學校護理人員立即施以CPR並送醫搶救，仍回天乏術。家屬表示，孩子並無重大病史，身體一向正常，對突發狀況難以接受...詳全文

用手腳判斷孩子冷不冷「摸錯地方了」，醫師指出，手腳冰冷多半只是嬰幼兒血液優先供應重要器官，以及體溫調節尚未成熟的正常反應。真正該留意後頸、背部、胸口三處，才能反映核心溫度的部位，若穿太多衣服造成悶熱潮溼，反而易形成異位性皮膚炎，家長應謹記「不要怕他冷，反而要怕他悶」...詳全文

醫師提醒，若摸到後頸流汗，是過熱警訊，容易引發皮膚問題。（示意圖／Getty Images）

有網友分享，公司今年取消尾牙與抽獎，改為每人領取現金，讓原本期待抽iPhone大獎的他感到失落與錯愕，雖然現金使用彈性高，也能省去社交壓力，但取消聚餐與抽獎，年終少了儀式感。貼文曝光後，眾人看法相當一致，多數人認為，確定入袋的獎勵比形式上的熱鬧更具吸引力，畢竟「抽不到最大獎都只是陪跑」...詳全文

