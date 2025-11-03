【本日焦點】立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態／八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話／普發一萬周三起可線上登記 領取方式一次看
嗨！你今天過得如何？颱風天是否停班停課，目前由地方決議，立委今質詢建議由中央統一宣布，氣象署長則提出考量。八仙樂園因塵爆事件封閉至今已10年，侯友宜希望業者面對空置問題，支持重建樂園，活絡地方。非洲豬瘟疫調結果出爐，中央災害應變中心推論，未落實蒸煮的廚餘導致染疫可能性最高，目前疫情無擴散跡象。跟我們一起關心本日新聞。
1.立委提「颱風假回歸中央」氣象署表態
立委洪孟楷認為，若由氣象署統一宣布，可降低地方首長壓力。署長呂國臣指出，停班課決策不只考量氣象因素，還有生活圈、水電、環境等，也都是專業...詳全文
2.八仙樂園因塵爆封閉10年 侯友宜向業者喊話
議員質疑八仙樂園為何無法列入大巨蛋選址評估，侯表示該處是私有，且土地為農業區，但他支持原址能重建水上樂園或兒童樂園，市府願和業者一起面對...詳全文
3.杜文珍：推測病毒可能來自未蒸煮廚餘
目前病毒排除人、車、外來豬源等傳染源引入，農業部表示，預計周五重新開啟豬隻運送與屠宰，解封前仍全力鎖定案場的檢測一定要達到陰性...詳全文
4.花蓮「金三角商圈」變樣 20間店掛租
中山路、公正街一帶熱鬧人潮不再，在地店家表示「花蓮的西門町從去年地震後都變了」，知名的鋼管紅茶以前假日一天賣到1000杯，現在能賣20杯就很高興...詳全文
5.大學國文課用「全英文授課」學界喊話
政大為因應外籍學位生增加，近期徵求中文系博士班學生開設「全英文授課」的國文課，學界提醒，此舉恐把路走歪，影響學生在台就讀文史哲博士的意願...詳全文
普發一萬周三起開放登記 領取方式、入帳時間一次看
普發一萬11/5開始依照身分證尾數分流，在指定官網（10000.gov.tw）登記領取，11/10起則全部開放登記，最快11/12就能入帳。至於ATM領現將於11/17開放、郵局臨櫃領現則是11/24開始。誰有資格領取？改怎麼領？期限到何時？本文帶您一覽五大領取方式的詳細流程..詳全文
阿富汗規模6.3地震至少20死 直擊「藍色清真寺」受損
阿富汗北部城市馬薩里沙利夫當地時間11/3發生強震，救難人員在廢墟中尋找生還者，當局表示死亡人數還會再上升。該市歷史悠久的藍色清真寺同樣受災，社群媒體流傳的畫面顯示，寺內地板布滿建築物掉落的碎片。根據美國地質調查局資料，震源深度約28公里，標記為「橙色警戒」...詳全文
