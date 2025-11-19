【本日焦點】童子賢看台積洩密案：怕整組流失／若未出戰新北 黃國昌：絕不扯後腿／與日磋商 中國官員手插口袋送客

嗨！你今天好嗎？台積電傳退休高層帶走高階機密，引起高度關注，和碩董事長童子賢認為，個人跳槽影響有限，「整個團隊離開才麻煩」。藍白合作牽涉「縣市長布局」分配，黃國昌表示願極力爭取出線，也會大局為重，若主角不是自己，也會積極輔選。「台灣有事論」讓中日關係緊張，兩國司局長磋商時，中國官員雙手插口袋送客的姿態引發議論。跟我們一起關心本日新聞。

若僅是一人資料外流，「以台積電強壯的體質，不至於造成關鍵性影響」。童子賢以當年經國號戰機停產為借鏡，上百名工程師跳槽韓國，使其航空工業研發技術突飛猛進...詳全文

台積電前資深副總經理羅唯仁傳出退休前疑似帶走2奈米等先進製程資料，並有意重返老東家英特爾。（示意圖／Getty Images）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」，兩陣營選舉布局成為焦點。宣布參選新北市長的黃國昌表示，希望成為選項之一，但不會只看小我...詳全文

中日在北京展開司局長級對話，會後中國外交部亞洲司司長劉勁松表態「不滿意」，媒體更拍到他與日本外務省官員金井交談時的姿態，掀起討論...詳全文

國民黨中常委何鷹鷺拍攝抖音影片，引發爭議，她表示理解黨部的處分，另強調自己的言論未違法或危及民眾安全，認為是民進黨打壓言論自由...詳全文

氣溫驟降，彰化芬園黃姓老師疑因衣物不夠保援，昨上午在操場帶學生運動時突然倒地，失去呼吸心跳，學生急忙通報師長，眾人分工取來AED、施以CPR、撥打119，消防人員趕到現場接手搶救...詳全文

重複上演相遇與離別⋯台東部落的余爸爸、余媽媽原本是警察與安寧病房社工，經過全家討論，決定投入寄養服務，至今十年，是孩子們口中的「阿公、阿嬤」。他們從調整居家環境、建立固定作息與用餐節奏開始，陪伴孩子重建安全感，也帶他們參加教會與部落活動，培養歸屬與穩定。配合不同孩子的特殊需求，在挫折中學會給彼此空間。孩子願意分享生活、逐漸獨立，是他們最大的動力...詳全文

10年間重複相遇與離別，余媽媽認為「每個孩子都是我的生命老師」。（示意圖／Getty Images）

腸病毒型別多、傳染力強，近期實驗室監測顯示，台灣以「克沙奇A16型」為主，其次為A6與A5型，症狀包含發燒、喉嚨痛、手足口病到疱疹性咽峽炎等。部分型別更可能引發心肌炎、腦炎或肢體麻痺等重症。目前僅有腸病毒71型疫苗能提供部分保護，多數型別仍無疫苗可預防，落實洗手、保持環境清潔與及早辨識警訊，成為保護孩童與成人的重要關鍵...詳全文

