【本日焦點】紐時：美對台關稅15％ 台積再蓋5座美廠／民調僅輸賴瑞隆0.6% 邱議瑩：已盡最大努力／陳怡君認罪繳回犯罪所得遭重判 法界分析
您今天順利嗎？台美關稅談判傳近尾聲，外媒報導，台灣出口至美國商品，關稅可望降到15%，與日韓相同水準，另外台積電也傳將在美國再增建廠房，台美政府不予置評。民進黨高雄市長初選民調出爐，立委賴瑞隆險勝邱議瑩，將與國民黨柯志恩角逐市長。民進黨北市議員陳怡君涉詐助理費和收賄，認罪繳回犯罪所得，仍被判刑7年10月，法界分析她「未能說服法官」。跨境電商會開雲端發票，您有錯過中獎機會嗎？本文教您四步驟設定載具，可以自動對獎。跟我們一起關心本日新聞。
1.紐時：美對台關稅15％ 台積再蓋5座美廠
歷經數月協商，《紐約時報》披露，川普政府正與台灣敲定一項貿易協議，除了調降關稅外，台積電還承諾要在亞利桑那州增建更多半導體廠...詳全文
2.民調僅輸賴瑞隆0.6% 邱議瑩：已盡最大努力
賴瑞隆初選民調勝過邱議瑩、許智傑、林岱樺等人，對此邱議瑩表示雖然結果不盡人意，但必須接受，第一時間接到賴瑞隆電話向他恭喜，也點名另外兩位一同競爭的綠委...詳全文
3.陳怡君認罪繳回犯罪所得遭重判 法界分析
陳怡君和助理張惠霖都宣稱詐領的助理費，多用於選民服務、支付服務處租金水電等，但法官認為兩人為一己私利詐領，張惠霖甚至試圖製造金流斷點...詳全文
4.赴俄辦「證」丟台灣身分 揭補救法
部分國人前往中國旅遊時，安排鄰近俄羅斯的行程，誤信旅行社而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，此舉恐被認定為領用中國護照...詳全文
5.北宜高鐵經費要4千億 綠藍前部長籲喊停
高鐵延伸至宜蘭，前政委張景森直言是「史詩級錯誤」，當年報告的工程費為1764億元，如今卻暴增超過3521億，現行規畫看不出效益，內政部前部長李鴻源也質疑「當地居民有受惠嗎？」...詳全文
每月訂閱Netflix注意！載具要設定 防止錯過中獎小確幸
常常被忽略！若有訂閱Netflix、Spotify，或在App Store、Google Play購買應用程式等，其實會收到由跨境電商開立的雲端發票，但若未完成載具歸戶，發票往往無法自動對獎，可能因此錯失中獎通知，財政部提醒四個步驟可完成設定，首先下載並開啟「統一發票兌獎App」，或登入「電子發票整合服務平台」...詳全文
常說「然後」恐是失智警訊 醫師曝五種異常語言
醫師黃軒指出大腦退化會最先會影響語言功能，包含講話詞窮，用模糊詞取代具體名稱、分類錯亂，例如把「蘋果」說成「橘子」、失去描述細節的能力、逃避指令、專業詞彙流失等，上述的語言異常需持續6個月以上才具臨床意義，若只是單次失誤則可能是正常老化...詳全文
謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！
Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。
其他人也在看
台美關稅談判近尾聲，關稅可望降至15%！《紐時》揭露交換條件：台積電投資美國再加碼，至少增建五座半導體廠
《紐約時報》12日獨家報導，川普政府即將與台灣達成貿易協議，除了台灣進口商品關稅可望降到與日韓相同水準的15%，台積電則承諾要在亞利桑那州增建更多半導體廠。三名知情人士對《紐時》透露，歷經數月協商，川普政府正與台灣敲定一項貿易協議，最快將於本月公布。除了台灣商品的進口關稅降至15%（與去年達成協議的日韓進口商品稅率一致），台積電還承諾將在亞利桑那州再興建至少......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 956
僅輸0.6%！初選惜敗賴瑞隆 邱議瑩發聲：繼續讓高雄贏
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導民進黨高雄市長初選民調今（13）日上午公布，最終由綠委賴瑞隆以0.6%的些微差距險勝同黨立委邱議瑩。對此，邱議瑩回應，她已盡了最大的努力，但結果不盡人意，第一時間已向賴瑞隆表達恭喜，未來會與大家一起努力，讓高雄繼續贏。民視 ・ 4 小時前 ・ 1
綠高市長初選賴瑞隆0.6%險勝 邱議瑩：接受結果、全力輔選
記者綜合報導 民進黨2026年高雄市長提名初選民調結果於今（13）日正式揭曉，立委賴…中華日報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
邱議瑩回應初選結果：謙卑接受結果 祝福賴瑞隆、強調團結讓高雄繼續前進
【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長初選結果出爐，未能出線的立法委員邱議瑩今（13）日發表談話，表示對初台灣好報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
認罪且繳回犯罪所得遭重判 陳怡君關鍵理由未說服法官
民進黨台北市議員陳怡君涉詐助理費和收賄關說，法官考量她偵審時認罪、繳回犯罪所得，減刑一次，但仍以陳涉犯二次利用職務機會詐財、一次不違背職務收賄，各判3年以上徒刑，應執行徒刑7年10月；法界分析，陳怡君顯未能說服法官，其不法獲利多用於公務，成為重判理由。聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 319
第二個群聯誕生！「IC設計廠」傳進軍輝達供應鏈 盤中一度亮燈漲近7%炸1.6萬張巨量
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導晶片設計大廠瑞昱（2379）近日傳出以SSD控制IC切進輝達（NVIDIA）記憶體供應鏈，被外界盛傳將成為「第二個群聯」，消息一出...FTNN新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
【更新】川普對伊朗貿易夥伴課25%關稅 中國外交部：關稅戰沒有贏家
美國總統川普週一（1/12）宣布，任何與伊朗有貿易往來的國家均將面臨25％關稅後，讓作為伊朗石油大客戶的中國高度不滿，稱中國將採取「一切必要措施」維護自身利益，並反對「任何非法單邊制裁和長臂管轄」。太報 ・ 2 小時前 ・ 2
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 14
赴俄旅遊遭旅行社代辦中國護照丟「台灣身分」 陸委會：可檢舉旅行社
近期有民眾原本規畫前往俄羅斯旅遊，卻因誤信旅行社宣稱可代辦簽證與「快速通關」，在不知情下被申請「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後遭移民署認定違反相關規定，依法註銷台灣身分。對此，陸委會主委邱垂正今（13 )日表示，申請中國的身分或護照，就必須取消台灣身分，這是長久以來《兩岸條例》的規定。如果民眾是委託旅行社代辦，本身完全不知情，也可向主管機關觀光署檢舉旅行社。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
宏佳騰MK150開價9.8萬元，搶攻多功能跨界輕檔車市場
宏佳騰於2026年1月5日正式發表全新多功能輕檔車MK150，主打將冒險元素與玩樂精神融入日常騎乘之中，鎖定想要一車多用、兼顧通勤與假日探索的年輕族群與輕度冒險玩家。MK150以相對親民門檻與高度實用性切入，展現宏佳騰對市場趨勢的精準掌握。地球黃金線 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
吃完高檔自助餐腹痛送急診！她住院2天就病逝 醫示警：別自行停藥
許秉毅在臉書發文分享，這名30歲女性，與友人去大飯店吃了高檔自助餐後，半夜突然出現劇烈的上腹痛，痛到受不了被送往急診，檢查發現她的血中澱粉酶非常高，確診為嚴重急性胰臟炎，當下立刻收住院治療，怎料隔天早上她出現呼吸急促、腎功能變差等症狀，血鈣也下降，整體狀況...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台美關稅談判進度鄭麗文批判可憐 民進黨：勿為政治鬥爭唱衰台灣
美國川普總統於去（2025）年8月公布最後一波「對等關稅」課稅稅率名單，台灣從原先的公布的32％降至20％。確認美對台商品課稅是既有稅率再加上20％「對等關稅」，目前台美仍進行關稅調整磋商中，今（13）日傳出美方將對台灣對等關稅稅率從20％降至15％，但相對地，台積電將承諾在亞利桑那州新建至少5座晶圓廠。中國國民黨主席鄭麗文今（13）日痛批，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐。民主進步黨發言人韓瑩對此回應，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣。希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
林心如滷豬腳幫老公慶生 虧霍建華只會煮水餃泡麵
（中央社記者洪素津台北13日電）演員林心如日前煮滷豬腳幫老公霍建華慶生，今天她出席活動提到，疫情期間因為不想每天點外送，才學會料理，霍建華則只會煮水餃和泡麵，不過霍建華相當好養，煮什麼都買單。中央社 ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
不是伊朗！白宮突發4張照片 暗示川普「正在盯著這地區」
近期美國政府對外動作頻頻，除抓走委內瑞拉現任總統，也喊話支持伊朗國內抗議、要拿下格陵蘭。如今白宮官方X貼出一系列照片，只見美國總統川普盯著窗外大大的格陵蘭島，島上還特別標註出了美軍基地；外媒認為，此舉是放大了美國「在格陵蘭擴張」咄咄逼人的野心。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
2026生肖流年運勢曝！龍得貴人鋪路 羊是太歲寵兒 這生肖財富漲不停
進入2026丙午馬年，火能旺盛、運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，今年是轉折與重生的一年，十二生肖當中有的吉星助力、事業財運順遂，有的需要低調求穩。各生肖流年運勢如何？他並介紹趨吉避凶與提升運勢方法。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李鴻源籲取消總統府三大委員會
內政部前部長李鴻源昨天接受網路媒體訪問時表示，政府近年成立過多各式各樣的辦公室與委員會，變成「關係好就好辦事，官大學問就大」，嚴重干擾既有行政體系運作；他勸賴清德總統趕快取消總統府三大委員會，讓公務體系回到原本的專業分工與制度運作，否則將拖垮財政、徹底摧毀文官制度。聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 424
「住在日本讓我很害怕...」Ryu新片稱日本民眾盲目支持抗中 網酸：收紅錢了
以日文教學、旅遊內容為主的百萬YouTuber Ryu，昨日突然上架一則影片談論對於高市早苗「台灣有事」說的看法，還表示「老實說，最近住在日本讓我很害怕...」，影片上架後迅速在網路發酵，不少網友質疑他為何突然「急轉談政治」，影片也在輿論壓力下悄悄轉為私人。鏡週刊Mirror Media ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
台積電赴美擴廠換台15％關稅？ 學者示警「3大代價」：得不償失
台美關稅協議傳出即將拍板，稅率有望降至15%，不過，台積電（2330）要加大在美投資設廠，引發外界討論，2位學者受訪時表示，此舉雖有助台美談判降稅，並鞏固台積電在美國供應鏈地位，但成本高、管理難度大，4大風險恐讓整體效益有限，甚至有學者直言「是得不償失。」Yahoo奇摩股市 ・ 44 分鐘前 ・ 6
金管會核准台新證併元富證 市占率第16名變第4
金管會今（13）日通過台新新光金旗下子公司台新證券合併元富證券，以及台新期貨合併元富期貨案，合併基準日為4月6日。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
欠債近900萬！「台灣小京都」爆財務危機 政府要收回經營
檜意森活村由日治時期的宿舍群改建，如今是嘉義知名景點，雖然與台鐵嘉義站有一點距離，但位處市區交通還算方便，許多遊客爭相拜訪，被部分人士評為「台灣小京都」。園區由林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）委由檜村公司營運，公司因積欠近900萬租金、權利金等，12日提出解約，16日林鐵及文資處要收回經營權。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言