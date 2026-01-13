【本日焦點】紐時：美對台關稅15％ 台積再蓋5座美廠／民調僅輸賴瑞隆0.6% 邱議瑩：已盡最大努力／陳怡君認罪繳回犯罪所得遭重判 法界分析

您今天順利嗎？台美關稅談判傳近尾聲，外媒報導，台灣出口至美國商品，關稅可望降到15%，與日韓相同水準，另外台積電也傳將在美國再增建廠房，台美政府不予置評。民進黨高雄市長初選民調出爐，立委賴瑞隆險勝邱議瑩，將與國民黨柯志恩角逐市長。民進黨北市議員陳怡君涉詐助理費和收賄，認罪繳回犯罪所得，仍被判刑7年10月，法界分析她「未能說服法官」。跨境電商會開雲端發票，您有錯過中獎機會嗎？本文教您四步驟設定載具，可以自動對獎。跟我們一起關心本日新聞。

歷經數月協商，《紐約時報》披露，川普政府正與台灣敲定一項貿易協議，除了調降關稅外，台積電還承諾要在亞利桑那州增建更多半導體廠...詳全文

廣告 廣告

外媒報導，美對台關稅可望降至15%，台積電則承諾要在美國建造更多廠房。（示意圖／Getty Images）

賴瑞隆初選民調勝過邱議瑩、許智傑、林岱樺等人，對此邱議瑩表示雖然結果不盡人意，但必須接受，第一時間接到賴瑞隆電話向他恭喜，也點名另外兩位一同競爭的綠委...詳全文

陳怡君和助理張惠霖都宣稱詐領的助理費，多用於選民服務、支付服務處租金水電等，但法官認為兩人為一己私利詐領，張惠霖甚至試圖製造金流斷點...詳全文

部分國人前往中國旅遊時，安排鄰近俄羅斯的行程，誤信旅行社而申請「中國一次性邊境旅遊護照」，此舉恐被認定為領用中國護照...詳全文

高鐵延伸至宜蘭，前政委張景森直言是「史詩級錯誤」，當年報告的工程費為1764億元，如今卻暴增超過3521億，現行規畫看不出效益，內政部前部長李鴻源也質疑「當地居民有受惠嗎？」...詳全文

常常被忽略！若有訂閱Netflix、Spotify，或在App Store、Google Play購買應用程式等，其實會收到由跨境電商開立的雲端發票，但若未完成載具歸戶，發票往往無法自動對獎，可能因此錯失中獎通知，財政部提醒四個步驟可完成設定，首先下載並開啟「統一發票兌獎App」，或登入「電子發票整合服務平台」...詳全文

跨境電商會開立雲端發票，若未完成載具歸戶，可能錯失中獎通知。（示意圖／Getty Images）

醫師黃軒指出大腦退化會最先會影響語言功能，包含講話詞窮，用模糊詞取代具體名稱、分類錯亂，例如把「蘋果」說成「橘子」、失去描述細節的能力、逃避指令、專業詞彙流失等，上述的語言異常需持續6個月以上才具臨床意義，若只是單次失誤則可能是正常老化...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。