【本日焦點】總統新年談話：台灣沒時間內耗／陸圍台軍演仍餐敘挨批 管碧玲致歉／「咖啡界明日之星」遭輾斃 母慟無法認屍

2026新年快樂！總統賴清德發表新年談話，表示朝野對立「也要做正事」，批評在野黨提彈劾案是浪費時間，民眾黨則回嗆賴撕裂社會。解放軍日前環台軍演期間，海委會主委管碧玲及海巡官員舉辦餐會惹議，她對此發出7點說明，對大眾致歉。跨年夜憾事，曾獲得咖啡沖煮比賽大專組冠軍的21歲男大生，騎車赴約路上出車禍，不幸遭大貨車輾斃。跟我們一起關心本日新聞。

賴表示上任來不貪不取、並無違法，立院在野黨明知對總統的彈劾程序通過不了，仍執意提出，呼籲應盡速審查中央政府總預算及國防特別預算...詳全文

賴清德強調上任到現在不貪不取，沒有任何違法，質疑提出彈劾目的何在。(Taiwan Presidential Office via AP)

管碧玲指出，餐會在數周前即安排於12/31舉行，在12/30傍晚中國船艦陸續駛離後，考慮餐敘為惜別性質，未斷然取消，虛心接受任何批評都...詳全文

大貨車駕駛供稱，慢速行駛時突聽到奇怪聲響，下車察看到騎士已倒在後輪旁。警方初判，車禍原因為雙方未保持安全距離，詳細肇責待釐清...詳全文

瑞士阿爾卑斯山一間酒吧凌晨發生爆炸，當時有超過100人正在歡慶新年，造成嚴重死傷。目前排除恐攻可能性，初步研判可能是煙火造成意外，該地區已全面封鎖...詳全文

身價暴跌！話題產品Labubu二手玩具近日遭五折甩賣，過去要排隊的熱門款，如今在電商平台都顯示有貨，中國潮玩製造商「泡泡瑪特」股價去年則累計下跌44.8%...詳全文

首波「強烈大陸冷氣團」估新年報到，北部低溫恐下探9℃。北市衛生局提醒7大保暖預防措施，外出須加強頭頸部及四肢末端保暖，剛起床勿急促活動，也應避免大吃大喝，勿在飯後或酒後立即泡澡，運動盡量避免早晚酷寒時段等。慢性病、心血管疾病等高風險族群更應提高警覺，隨身攜帶病歷卡與緊急用藥...詳全文

元旦起天氣寒冷，民眾外出須多加注意保暖，做好自我防護。（圖／中央社資料照）

你有參加跨年活動嗎？全台多場跨年晚會掀熱議，尤其台東被讚「最強演唱會」，由張惠妹攜手A-Lin、戴愛玲、玖壹壹等重量級歌手輪番上陣，線上直播一度飆破27萬人收看，張惠妹更在倒數結束、邁入2026年第一秒高唱《三天三夜》，嗨翻全場，留言區狂刷「整個現場在地震」、「控場、唱功，氣氛超強」、「免費的阿妹演唱會欸，你說賺不賺」...詳全文

台東跨年晚會獲得網友熱烈好評，昨由玖壹壹揭幕炒熱氣氛。（圖／中央社資料照）

