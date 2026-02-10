【本日焦點】美眾院壓倒性票數通過《台灣保護法案》／高金素梅遭搜索 檢調共約談18人／美製車零關稅壓境？經部擬30億專款因應

您今天順利嗎？美國聯邦眾議院以395比2票數通過《台灣保護法案》，要求台灣安全若受中國威脅，美國應排除中國於國際金融體制與組織之外。無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等案，北檢兵分多路搜索其住所、辦公室等，藍綠對此皆發聲表態。台美對等貿易協定可望在農曆春節前完成簽署，美製車關稅議題受關注，經濟部今邀車輛公會與九大本土車廠「喝咖啡」。跟我們一起關心本日新聞。

提案的共和黨議員指出，這項法案要傳達的是，如果中國意圖與台灣發生衝突，中國就必須準備承擔後果，美國應在可行範圍內將中國代表排除G20、國際清算銀行等...詳全文

廣告 廣告

美國聯邦眾議院以壓倒性票數，通過《台灣保護法案》。（Getty Images）

調查局獲報高金素梅及張姓助理等人涉詐領某協會補助款等案，屏東議員越秋女、台東議員陳政宗等人也被約談，藍委羅智強批民主寒冬來臨，綠委陳培瑜則說靜待司法調查...詳全文

台美對等貿易協定可望在農曆春節前完成簽署，美國製造的進口車關稅議題受關注。經濟部今邀集車輛公會與九大本土車廠座談。部長龔明鑫表示，初步評估對國內產值影響約1%多...詳全文

優先席糾紛案，網紅「Fumi阿姨」先前被判罰6千元，後來請求撤銷處分。法院最新裁決指出雙方彼此施加暴行的過程明確，Fumi阿姨接續出腳行為，不符合正當防衛，但考量為初犯...詳全文

有網友控訴家人前往合作金庫某分行欲領取病重姊姊的醫藥費時，遭行員刁難，合庫坦言行員溝通上未妥適理解客戶需求，要求加強人員訓練，也澄清被影射的員工非當事人...詳全文

一名網友透露在公司直接使用「電鍋外鍋」烹煮火鍋，不少人看照片皺眉頭喊「很髒」，但也有人反駁提出「大家是不是忘了超商的茶葉蛋，也是沒有內鍋」，有家電品牌對此說明，超商使用的並非一般家用電鍋，而是經過特殊設計與防護處理的商用機型，沒有內鍋反而能提升熱傳效率...詳全文

超商茶葉蛋直接用電鍋外鍋烹煮，家電品牌指出這是經特殊設計的商用機型。（示意圖／Getty Images）

米蘭-柯蒂納冬季奧運如火如荼進行中，卻有至少四名獲獎運動員的獎牌出包，例如奪下女子高山滑雪速降金牌的美國選手強森，在奪牌後興奮跳躍，獎牌卻突然從脖子上掉落，賽事營運長表示將釐清問題，會特別關注獎牌品質。根據義大利國家鑄幣廠先前公布的獎牌設計圖樣，獎牌上有凹槽，可讓緞帶直接嵌入...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。