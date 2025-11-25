【本日焦點】習致電川普提「台灣回歸」我總統府發聲／花64元中千萬大獎 幸運門市在台北／黃子佼涉持兒少性影像 二審判決出爐

嗨！你今天好嗎？陸媒報導，習近平昨晚致電川普談及「台灣回歸」，我總統府回應批評中方不實敘事。幸運兒是你嗎？統一發票114年9-10月完整中獎號碼公開，其中千萬元特別獎號碼為25834483。黃子佼涉持兒少性影像案二審判決出爐，高院判刑1年半、緩刑4年，有被害人的律師對此出面表態。跟我們一起關心本日新聞。

總統府發言人表示，美中領袖之間的對話，政府一向支持樂見，但中方的不實敘事無法改變中華民國與中華人民共和國互不隸屬的事實，台灣將持續與美方緊密聯繫...詳全文

府方強調，台灣將持續與理念相近的友盟各方攜手合作。（圖／中央社資料照）

9、10月期統一發票開獎，7-11開出2張千萬元特別獎，其中一人在北市信義區花64元買飲品、鮮食。全聯則開出1張千萬元特別獎，中獎者在北市中正南昌門市，消費85元購買鮮乳...詳全文

高院改依個人資料保護法判刑1年6月，緩刑4年，須提供義務勞務180小時，及接受法治教育三場。其中一名被害人的律師表示，本案件僅是冰山一角，仍有許多加害者逍遙法外...詳全文

台灣近年垃圾去化困難，各地掩埋場堆出「垃圾百岳」，環境部長曾指出肇因於外送、網購興起。統計顯示，我國紙容器回收量自新冠疫情後增加約85%，但遭疑遠低於實際量...詳全文

我國一名57歲的男子獨自在中國廈門工作，今年11月在家猝逝，六天後才被發現。海基會聯繫死者前妻與兒子，但兒子不願前往辦理後事，遺體目前只能無限期冰存...詳全文

醫師魏士航指出「夜間光線干擾是隱藏的破口」，不少人天冷會鑽進被窩滑手機，無意間在光亮的環境中睡著。暴露在藍光中，可能導致代謝功能紊亂，增加肥胖、糖尿病等疾病機率。英國研究提到，夜晚的人造光，會干擾體內的生理時鐘，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝...詳全文

醫師指出，光線可能是一種「慢性壓力源」，尤其是藍光，影響新陳代謝。（示意圖／Getty Images）

周休三日議題備受關注，有網友發文支持，改成所有紀念日、節日，包含春節全部不另放假，以取得平衡。貼文一出引發討論，不少網友表示「這樣才不會都擠連假，全部都變貴」、「感覺不錯，但春節不太可能不放」，也有人認為「三天對國旅絕對有幫助」...詳全文

周休三日的議題時常引來網友熱烈討論。（示意圖／Getty Images）

